Сотни людей вышли на Староместскую площадь в Праге, требуя больше помощи Украине

Демонстранты требовали создания бесполетной зоны и большую военно-техническую помощь.

Несколько сотен человек собрались сегодня вечером на Староместской площади в Праге, чтобы выразить свою поддержку Украине и попросить государства оказать более мощную военно-техническую помощь. На митинге под названием «Крылья для Украины» спикеры требовали создания бесполетной зоны и хвалили подход премьер-министра Петра Фиалы, который уехал на переговоры в Киев.

Демонстранты с сине-желтыми украинскими флагами и флагами Североатлантического альянса прибыли на мероприятие, организованное платформой Stojíme za Ukrajinou. Они держали транспаранты с надписями «Иди домой, Иван!», «Самолеты для Украины» или «Закройте небо». Сенаторы Марек Хильшер и Адела Шипова поддержали создание бесполетной зоны над Украиной.

«Бесполетная зона — это зонтик, который может защитить мирных жителей, которых сейчас бомбят. Наш моральный долг — встать на их защиту, а не ждать», — сказал Хильшер. «Вы должны наступить крысе на шею, прежде чем она прыгнет вам на спину. Нужно искать решение, а не оправдания», — добавил он.

Также они подготовили открытое письмо правительству Чехии и правительствам западных стран:

«Давайте перестанем бояться Путина. Это Путин вторгся в суверенную страну, это Путин запугивает и шантажирует мир — ядерным оружием, космической программой, природным газом, бомбами. Как граждане мы готовы к дискомфорту, готовы к рискам». Письмо можно будет подписать как онлайн-петицию.

В завершение мероприятия организаторы пригласили общественность на демонстрацию за Украину, которая состоится в воскресенье, 3 апреля, на Летне.

Источник: reflex.cz

Фото: Збынек Печак

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