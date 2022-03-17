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Китай уже присоединился к кибервойне. Под угрозой и Чехия

Китай уже присоединился к кибервойне. Под угрозой и Чехия

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Директор NÚKIB Карел Ржека подчеркнул, что управление «оценивает эту угрозу на критическом уровне».
Китай уже присоединился к кибервойне. Под угрозой и Чехия

Еще до российского вторжения в Украину в киберпространстве разразилась война. В то время как хакеры из России и Белоруссии первоначально атаковали стратегические объекты Украины, в марте к ним присоединились и китайские хакеры. Они проводят свои киберрейды не только в Украине, но и в других странах Европы.

Атаки из Китая были обнаружены группой безопасности Threat Analysis Group (TAG) от Google. В прошлом году они неоднократно предупреждали украинских пользователей, что те стали объектом хакерской атаки от правительства, большая часть которой исходила из России.

В этом году команда отслеживала несколько хакерских групп, таких как Fancy Bear и Ghostwriter, которые принимали участие в атаках на Украину. Они стояли не только за фишинговыми кампаниями, но также и за шпионажем, как указывал информационный сайт Bleeping Computer.

«Значимые злоумышленники — хакерская группа Fancy Bear, принадлежащая разведке ГРУ (Главное разведывательное управление), а также белорусский Ghostwriter. В последние дни они предприняли масштабные фишинговые кампании против украинских и польских властей, военных организаций, а также компаний и частных лиц. 

Повышенная активность хакеров указывает на то, что их целью могут быть организации в других странах ЕС, в том числе в Чехии», — предупредил IT-эксперт из Xevos Адам Кудела.

Если в первые два месяца эксперты по безопасности регистрировали атаки на Украину в основном из России и Белоруссии, то в последние недели активизировались и китайские хакеры. Например, команда TAG перехватила фишинговые атаки хакерской группы Mustang Panda, которые переключились с целей в Юго-Восточной Азии на цели в Европе.

Обнаруженные хакерские атаки нацелены на европейские дипломатические учреждения, в том числе на лиц, занимающихся обслуживанием беженцев и мигрантов.
 

Кибервойна угрожает и Чехии

В конце февраля Национальное управление кибербезопасности и информационной безопасности (NÚKIB) предупредило о «растущей угрозе кибератак и кибершпионажа, связанной с продолжающимся вооруженным конфликтом между Российской Федерацией и Украиной».

В рамках этого предупреждения офис призвал «быть бдительными в отношении наиболее часто используемых методов атак и обновлять информационные системы и их компоненты, чтобы не дошло к использованию уязвимостей систем». Призыв также напрямую касается СМИ, которые, по мнению NÚKIB, также могут стать объектом атаки.

Директор NÚKIB Карел Ржека подчеркнул, что управление «оценивает эту угрозу на критическом уровне».
 

Источник: novinky.cz

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Темы
киберпреступность Чехия Китай война
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