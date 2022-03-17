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Чешские отели выселяют беженцев в более дешевое жилье

Чешские отели выселяют беженцев в более дешевое жилье

anastasiia_kn 920
«Вчера мы перевезли таким образом около 250 беженцев, сегодня (в среду), вероятно, будет около 170, у нас около 10 транспортных средств, это автобусы или микроавтобусы», — сказал Ярослав Микошка.
Чешские отели выселяют беженцев в более дешевое жилье

В среду южноморавские пожарные вывезли из пансионатов и гостиниц десятки украинских беженцев. Владельцы отелей не согласны с установленным финансовым взносом со стороны государства. Только в Южной Моравии около шестисот человек вынуждены переселяться в более дешевое жилье.

Пожарная машина, которая в среду утром припарковалась перед одним из отелей в Бланско, в настоящее время помогает перевозить беженцев в южной Моравии. 34 человека нашли здесь временное жилье.

«Вчера мы перевезли таким образом около 250 беженцев, сегодня (в среду), вероятно, будет около 170, у нас около 10 транспортных средств, это автобусы или микроавтобусы», — сказал Ярослав Микошка, представитель Южно-Моравской пожарно-спасательной службы.

Пожарная машина направилась с беженцами из Бланско в Густопече. В частности, Дому юношества при средней школе, где для них приготовлены комнаты на верхнем этаже. Мини-кухня и прачечная с сушилкой — общие. «Одна жилая единица состоит из комнаты с четырьмя кроватями, другая комната — с двумя, со своим санузлом», — сказал Зденек Грабал, директор средней школы Густопече.

Планируется также более дешевый тип размещения для беженцев в районе Высочина. Кроме того, регион уже рассматривает вопрос о размещении людей в палаточном городке, и пока единственный населенный пункт, отвечающий требованиям, находится в районе Йиглава. 

 

Источник: cnn.iprima.cz

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