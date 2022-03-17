Чехия справится даже с полумиллионом беженцев. Хотят помочь и пенсионеры

Правительство планирует, что лицо, предоставляющее жилье, может получать до трех тысяч крон за каждого беженца, максимум 9000 крон в месяц.

Чехия могла бы принять до полумиллиона беженцев из Украины. Об этом заявила глава Среднечешского края Петра Пецкова. По ее словам, помощь предлагают и пенсионеры, которые живут раздельно с детьми, но сталкиваются с проблемой повышенных расходов. Пецкова, считает, что государство могло бы помочь. Правительство планирует давать 3 тысячи крон в месяц на одного беженца, но не более 9 тысяч крон на один объект жилья.

«В первоначальной волне мы говорили, что будет 250 000 человек. По данным мобильных операторов, там уже около 270 тысяч человек. Я считаю, что мы могли бы справиться с полумиллионом», — сказала она.

Пецкова также указала, что некоторые беженцы не остаются в Чешской Республике и едут дальше. «Я думаю, что это количество распределится по всей Европе», — добавила Пецкова и упомянула Германию. Люди также ищут убежища странах, с которыми соседствует Украина, — в Польше, Словакии и Румынии.

«Я также получаю много предложений от пожилых людей, которые пишут: «Мы остались одни, у нас есть место в пустующем доме, но мы боимся их (беженцев) брать, потому некому оплачивать возросшие расходы на проживание».

Решением в этом направлении могло бы стать увеличение государственного жилищного пособия. По словам министра внутренних дел Вита Ракушана, правительство планирует, что лицо, предоставляющее жилье, может получать до трех тысяч крон за каждого беженца, максимум 9000 крон в месяц.

Источник: cnn.iprima.cz

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