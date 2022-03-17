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Сенат одобрил размещение чешских войск в Словакии

Сенат одобрил размещение чешских войск в Словакии

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Цель состоит в том, чтобы укрепить оборону в связи с российским вторжением в Украину.
Сенат одобрил размещение чешских войск в Словакии

Сенат одобрил отправление до 650 чешских военнослужащих в новое 2-тысячном подразделение Североатлантического альянса в Словакии. Цель состоит в том, чтобы укрепить оборону в связи с российским вторжением в Украину. 

«Отправка наших войск в Словакию — это действительно очень сильный политический жест, который, несомненно, выражает нашу готовность выполнить наше обязательство по коллективной обороне в рамках НАТО», — заявил сенаторам министр иностранных дел Ян Липавски. По его словам, в составе боевой группы в Словакии также будут военнослужащие из Германии, Польши, Словакии, Нидерландов и США. 

Помимо командования и связи, чешская армия направит в группу механизированное подразделение, военную полицию и позаботится о логистике. Аналогичные группы НАТО будут размещены в Венгрии, Румынии и Болгарии, сказал министр.

«Угроза реальна, в Украине идет борьба за то, как будет выглядеть европейский континент», — сказал Председатель сенатского комитета по обороне Павел Фишер. 

Только бывший коммунист Ярослав Доубрава, известный своей пророссийской деятельностью и поддержкой действий президента России Владимира Путина, проголосовал против словацкой миссии чешской армии. 

 

Источник: cnn.iprima.cz

 

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Темы
НАТО Словакия Чехия война Украина
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