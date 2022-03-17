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В Праге 5000 волонтеров решили помочь украинским беженцам

В Праге 5000 волонтеров решили помочь украинским беженцам

anastasiia_kn 147
«Украинцы приезжают изможденными, полными стресса и переживаний за своих близких, оставшихся на родине. Поэтому роль волонтеров очень важна для того, чтобы украинские семьи могли быстро вернуться в норму», — Милена Джон.
В Праге 5000 волонтеров решили помочь украинским беженцам

Региональный центр помощи Украине в пражском Конгресс-центре продолжает сталкиваться с огромным наплывом беженцев — к 16 марта его услугами уже воспользовались около 40 000 человек. Справиться помогают волонтеры, более 5000 из которых зарегистрировались через портал «Волна помощи».

«Без самоотверженной и непосредственной помощи волонтеров мы вообще не смогли бы запустить столичный центр помощи. Наоборот, мы могли бы закрыть его сразу. Важно признать, что волонтерская работа часто нелегкая. Именно поэтому я ценю помощь всех тех, кто участвовал в эти трудные дни или еще будет участвовать, и благодарю их за это», — говорит мэр Праги Зденек Гржиб.

«Волонтёры для подавляющего большинства людей, покидающих Украину, являются первым контактом с нашей страной и культурой. Украинцы приезжают изможденными, полными стресса и переживаний за своих близких, оставшихся на родине. Поэтому роль волонтеров очень важна для того, чтобы украинские семьи могли быстро стабилизироваться и стать независимыми в новых условиях. Я очень ценю их работу и благодарю их за самоотверженность», — говорит Милена Джонова, советник по социальной политике и здравоохранению.

Центру нужны переводчики, но волонтеры, не знающие языков, также приветствуются. Волонтеры помогают беженцам в получении визы, медицинской страховки и разрешений на работу, а также при получении социальных пособий. 

Они также помогают беженцам находить гуманитарное жилье. Центр обслуживает новоприбывших из Украины 24 часа в сутки, без выходных.

 

Статистика на 16 марта 2022 г.:

— 5230 зарегистрированных добровольцев (в настоящее время их количество увеличивается примерно на 300-400 в день)

— 2105 занятых вакансий для волонтеров

— 420 волонтерских позиций ежедневно

— 35,7 лет— средний возраст волонтера в Праге

— 72% женщин, 28% мужчин среди добровольцев

— 9 861 волонтерских часов запланировано и отработано, т.е. 1 год, 1 месяц, 14 дней, 21 час

 

Источник: praha.eu

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Темы
Чехия Украина война беженцы
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