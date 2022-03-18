«Я готов умереть. У меня сердце разрывается, когда дети страдают», — чех-доброволец готов ехать в Украину

«Я даже читал статью, что добровольцы из других стран, которые туда ездили, прошли ускоренный курс и даже в бой не успели пойти, как по ним уже попали ракеты, так что половина из них ранены и вынуждены уехать. Говорили, что в Украине гораздо опаснее, чем в Сирии или других странах. Но меня это совсем не останавливает», — 29-летний Мартин Чуда.

«Я хочу поехать воевать на Украину, даже если это будет стоить мне жизни», — говорит в интервью 29-летний Мартин Чуда, который идет на войну, хотя у него нет военного опыта.

Почему вы хотите поехать воевать в Украину?

«Чтобы помочь, потому что у меня разрывается сердце, когда я вижу, как гибнут дети и мирные жители, и слышу обо всем, что там происходит. [...] У меня есть друзья украинцы моего возраста, которым пришлось уехать воевать. Я пытался узнать, как у них дела, но не смог с ними связаться. Что с ними сейчас — не знаю. Я хочу помочь им и выехать в Украину немедленно».

Но у вас нет ни военного опыта, ни базовой военной подготовки. Как вы думаете, не обернется ли ваш поступок бесполезной жертвой?

«Наверняка украинцы будут рады любой помощи. Я не сомневаюсь, что смогу управляться с оружием, хотя до сих пор стрелял только из винтовки или дробовика. Но я знаю основы. К тому же у меня есть физическая подготовка, я прошел базовые курсы оказания помощи, есть знания всего, что обічно происходит на стрельбищах. Я хотел быть пожарным, поэтому ходил на курсы и такого рода. [...] Кроме того, президент Украины Зеленский заявил, что не проблема организовать экспресс-курс для добровольцев, чтобы они научились обращаться с оружием и некоторым базовым приемами. И еще добровольцам не обязательно сразу воевать».

Вы понимаете, насколько это опасно и что там можно умереть?

«Да, я понимаю это. Я даже читал статью, что добровольцы из других стран, которые туда ездили, прошли ускоренный курс и даже в бой не успели пойти, как по ним уже попали ракеты, так что половина из них ранены и вынуждены уехать. Говорили, что в Украине гораздо опаснее, чем в Сирии или других странах. Но меня это совсем не останавливает. Увидев и услышав, как там гибнут дети и мирные жители, я дошел до того, что захотел пойти и помочь любой ценой. Даже если это стоило бы мне жизни. Мне будет спокойнее, что я хотя бы пытался помочь. Пусть будет так, как будет».

И пробовали ли вы помочь как-то еще?

«Да, я отправил деньги и одежду. Я также искал коляски, одежду для детей и тому подобное».

Когда вы приняли решение, что пойдете на войну?

«В самом начале войны я знал, что хочу помочь. Сначала я думал, что поеду на границу добровольцем, а не воевать, но со временем передумал. Есть много добровольцев, которые помогают, но никто не хочет воевать. Единственное, что меня остановит на пути — конец войны».

На каком этапе отъезда вы сейчас находитесь?

«Я ищу информацию с пятого дня войны — стараюсь сделать это как можно скорее. Все, что мне нужно сделать, это выяснить некоторые детали, действительно ли о нас позаботятся на границе и пройдем ли мы ускоренный курс подготовки. Если бы я знал точно, меня бы здесь уже не было. Но дозвониться куда-либо сложно. Впрочем, не исключено, что я буду там на следующей неделе. Это может быть завтра, но я на это не рассчитываю, потому что найти информацию действительно сложно».

Есть ли что-нибудь, что заставит вас передумать и остаться дома?

«Единственное, что меня остановит, это конец войны. Я бы не поехал туда. А в остальном — ничего».



Источник: cnn.iprima.cz

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