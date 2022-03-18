В городе Ческа-Липа меняют русские названия улиц, но не всех чехов это устраивает

«Изменения названий улиц и частей города не вносятся в одночасье. Не хотелось бы дожить до того, чтобы меня призывали приносить книги русских авторов и сжигать их на площади. Это просто никому не поможет», — подчеркнул Скокан.

Возможно и ваш город столкнулся с тем, что начали менять названия улиц. Например, в Чешской Липе ул. Руска превратилась в ул. Вилову, а Москевска — в Кржижова. Власти города говорят о жесте солидарности с Украиной по просьбе горожан, но далеко не все с этим согласны.

На табличках улиц по-прежнему висят старые названия, но принятые депутатами изменения вступили в силу немедленно. «Пятнадцать депутатов высказались за, двое были против и трое воздержались», — заявила пресс-секретарь муниципального управления Ческа-Липа Кристина Княкал Брожова.

По словам вице-мэра Ческа-Липа Мартина Брожа, политики прислушались к пожеланиям граждан. Последней каплей стал обстрел театра в Мариуполе.

Но мнения по поводу переименования однозначно не были однозначными.

«Ужасно то, что происходит, но я думаю, что Москву как город нельзя ни в чем упрекнуть», — говорит жительница Ческа-Липа.

Людям придется менять документы

Кто-то считает, что переименование имело бы смысл, если бы улица называлась Путиновой. Людям придется менять документы — от удостоверения личности до техкарты автомобиля.

Бывший мэр Ческа-Липы Петр Скокан, у которого есть дом на бывшей Московской улице, также критикует решение депутатов как очень поспешное и непродуманное. «Изменения названий улиц и частей города не вносятся в одночасье. Не хотелось бы дожить до того, чтобы меня призывали приносить книги русских авторов и сжигать их на площади. Это просто никому не поможет», — подчеркнул Скокан.

По его словам, создается петиция с требованием сохранить прежние названия улиц.



Источники: cnn.iprima.cz, idnes.cz

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