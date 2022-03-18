Словацкий министр Ярослав Надь высоко оценил решение Чехии об отправке войск в Словакию

Два министра договорились, что хотят сотрудничать в закупке техники для военных или совместно участвовать в тендерах, объявленных другими странами.

Отправка чешских войск в многонациональное подразделение НАТО в Словакии является сигналом хороших отношений и союза между Чехией и Словакией, заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь после встречи со своей чешской коллегой Яной Черноховой.

Парламент Словакии одобрил предложение о размещении в стране не более 2100 военнослужащих из шести стран в рамках усиления восточного крыла НАТО. На первом этапе усиление не будет укомплектовано полностью. Вторжение России в Украину ускорило планы по формированию боевой группы в Словакии.

«Я предполагаю, что первые солдаты прибудут в течение нескольких недель», — сказал Надь. По словам Черноховой, обе страны уточнят детали о деятельности чешских солдат в боевой группе. Мандат Чехии предусматривает отправку в Словакию до 650 военнослужащих, по словам Черноховой, это может быть танковый батальон, десантники и определенное количество беспилотников.

Два министра договорились, что хотят сотрудничать в закупке техники для военных или совместно участвовать в тендерах, объявленных другими странами. Чернохова оценила, что Словакия уже тратит два процента своей экономики на оборону. Она сообщила, что правительство Чехии планировало достичь этой цели к 2025 году, но, по словам министра, текущая ситуация показывает, что перевооружение армии затягивать нельзя. Чернохова также призвала к увеличению численности армии и действующих резервов.

Источник: ceskenoviny.cz

Источник изображения: irozhlas.cz