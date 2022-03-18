«В Украине потерпел неудачу не только Путин». Чешский экономист о поездке Фиалы в Киев

«Переговоры не велись с 2014 года. Политики легкомысленно относились к угрозам и не приняли во внимание геополитические события. Я всегда против военного решения. Здесь подвел не только Путин, но в основном Запад, ЕС и США», — продолжал критиковать Шевчик.

«Меня удивляет, какую огромную роль играет здесь пиар. Политики с треском провалились. Все, и из Украины, и из США, НАТО и ЕС. Такой жест нужно было делать еще до начала войны», — сказал экономист, заместитель декана экономического факультета Экономического университета в Праге Мирослав Шевчик.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала неожиданно прибыл во вторник в Киев вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, премьер-министром Словении Янезом Яншей и вице-премьером Польши Ярославом Качиньским. Они лично выразили поддержку украинскому правительству и всей стране, которая три недели назад подверглась военному вторжению со стороны России. Политики встретились лично с президентом Владимиром Зеленским.

«Блестящий маркетинговый ход, это очевидно», — добавил экономист Владимир Пикора. Он добавил, что пока еще рано комментировать, отразится ли как-то это на экономике.

Шевчик несколько раз повторил что каждый следующий час войны — это преступление против людей, и все должно решаться во время переговоров.

«Все осознают сложность ситуации и понимают, что они потерпели неудачу за все предыдущие годы. Переговоры не велись с 2014 года. Политики легкомысленно относились к угрозам и не приняли во внимание геополитические события. Я всегда против военного решения. Здесь подвел не только Путин, но в основном Запад, ЕС и США», — продолжал критиковать Шевчик.

По словам эксперта по безопасности Йозефа Крауса, самым важным в поездке премьер-министров в Киев был символизм. «Конечно, пообещать поддержку можно и удаленно, но важен был сам жест. Я считаю, что это помогло боевому духу украинцев», — сказал он.

Еще неизвестно, будет ли встреча иметь реальное влияние. Но угроза опасности в дороге действительно была и все события могли развернуться как угодно.

«Подготовка к поездке была кошмаром», — сказал Краус.

«Самое главное, как это видят украинские друзья, такие как президент Владимир Зеленский или премьер-министр Денис Шмыгаль. Они оценивают это положительно. Этим поступком мы показали, что Украина не одинока», — сказал Фиала.



Источник: cnn.iprima.cz

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