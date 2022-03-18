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Вмешается ли НАТО в дела Украины? Фиала обсудит польское предложение с Земаном и министрами

Вмешается ли НАТО в дела Украины? Фиала обсудит польское предложение с Земаном и министрами

anastasiia_kn 276
«Единственный, кто на данный момент может послать «голубые каски», — это Совет Безопасности (ООН)», Чернохова.
Вмешается ли НАТО в дела Украины? Фиала обсудит польское предложение с Земаном и министрами

Премьер-министр Петр Фиала обсудит с президентом Милошем Земаном и членами правительства поддержку предложения Польши об отправке миротворческой миссии в Украину после российского вторжения. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в пятницу, что подаст официальный запрос о миссии на саммите НАТО на следующей неделе. Яна Чернохова, министр обороны, также говорила о том, что Чехия готова к обсуждению польского предложения во время визита в Словакию.

«Я возглавлю дебаты о поддержке предложения Польши как с президентом, так и с членами правительства», — сказал Фиала. Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский также говорил об этом предложении на этой неделе во время своего визита в Киев.

Он посетил обстрелянную украинскую столицу вместе с Фиалой, Моравецким и премьер-министром Словении Янезом Яншей. По сообщениям немецкой прессы, в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц возражал против отправки аналогичной миссии.

Чернохова указала в пятницу,  неясно, будет ли шаг, предложенный Польшей, соответствовать международному праву. «Единственный, кто на данный момент может послать «голубые каски», — это Совет Безопасности (ООН)», — сказала она. Однако Россия имеет право вето в совете. В такой ситуации, по ее словам, необходимо искать нестандартное решение, которое, однако, будет в рамках международного права.

24 марта состоится внеочередной саммит НАТО, на котором президенты и премьер-министры стран Североатлантического альянса обсудят помощь Украине и совместный подход к России. В этот же день запланирован саммит Европейского союза.

 

История: cnn.iprima.cz

 

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Темы
НАТО Чехия ООН Украина
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