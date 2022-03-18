Беженцы смогут подать заявление на получение новой гуманитарной помощи через онлайн-приложение

Приложение начнет работать в тестовом режиме в понедельник. По плану получить пособие без посещения отделений можно будет с 28 марта.

Беженцы из Украины смогут подать заявление на получение новой гуманитарной помощи онлайн. Приложение начнет работать в тестовом режиме в понедельник, когда бюро по трудоустройству начнут выделять новоприбывшим по 5000 крон.

Обработка заявок станет проще и быстрее, что освободит перегруженные госорганы. Через неделю, после тестирования и добавления других функций, можно будет получить поддержку, не обращаясь в отделение. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства труда Ева Давидова.

До сих пор беженцы могли получить экстренную помощь. В бюро по трудоустройству поступило 70 000 заявлений, а перед отделениями выстроились длинные очереди. Приложение призвано облегчить обработку новой поддержки и значительно ее ускорить.

«Это будет пилотная эксплуатация. Другие функции будут добавлены в ближайшие дни», — сообщила пресс-секретарь Минтруда.

Приложение, которое можно найти на сайте министерства, доступно на четырех языках. Помимо украинского и чешского, также доступны русский и английский языки. Нужно заполнить свои данные и номер специальной визы, можно будет ввести данные детей. Логин и пароль не потребуются.

После отправки генерируется штрих-код. Претенденты на соцпомощь затем покажут его работникам в отделении бюро по трудоустройству. После проверки информации беженцы предоставят номер своего чешского банковского счета, если он уже открыт, либо получат наличные.

После окончания пилотной эксплуатации должна появиться возможность отправки гуманитарной помощи после проверки данных непосредственно на чешский счет беженца, номер которого он введет в онлайн-форму. «Это логичный шаг, чтобы людям не приходилось ходить в отделения. Это также разгрузит службы занятости», — сказала пресс-секретарь. Она добавила, что обработка кодов с сохраненными личными данными ускорит процесс. По плану получить пособие без посещения органов власти можно будет с 28 марта.



Источник: ceskenoviny.cz

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