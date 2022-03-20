Из-за наплыва беженцев правительство Чехии попросит парламент продлить режим чрезвычайного положения

Правительство Чехии попросит Палату депутатов продлить чрезвычайное положение, чтобы справиться с наплывом беженцев. Об этом заявил вице-премьер Вит Ракушан на телеканале CNN Prima News.

«Мы попросим просить Палату депутатов продлить чрезвычайное положение в стране», — заявил Ракушан в воскресенье.

Кабинет министров объявил чрезвычайное положение 4 марта и оно должно продлиться тридцать дней. В воскресенье Ракушан подтвердил, что сейчас в Чешской Республике находится около 270 000 беженцев из Украины. Министерство внутренних дел выдало более 200 000 специальных виз.

По первоначальным планам ожидалось, что в течение месяца в Чехию прибудет около 200 000 беженцев. Однако за три недели с начала российского вторжения в Украину их число превысило четверть миллиона. Половина приезжих — дети, четыре пятых взрослых — женщины, сказал министр внутренних дел.

Для продления чрезвычайного положения требуется одобрение Палаты депутатов. ЧП необходимо правительству для антикризисного управления и быстрых мер помощи вновь прибывшим. Вице-премьер подчеркнул, что чрезвычайное положение не коснулось обычных граждан и не коснется их даже после возможного продления.

Ракушан считает, что предыдущее правительство Андрея Бабиша злоупотребляло чрезвычайным положением во время эпидемии коронавируса, поэтому эта мера в Чехии имеет плохую репутацию.

Источник: novinky.cz

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