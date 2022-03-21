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Беженцев в Прагу прибывает все меньше. Данные за воскресенье

Беженцев в Прагу прибывает все меньше. Данные за воскресенье

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1400 украинских беженцев обратились за помощью в Прагу в воскресенье.
Беженцев в Прагу прибывает все меньше. Данные за воскресенье

Центр помощи украинским беженцам при Пражском конгресс-центре в воскресенье принял 1400 человек, что примерно на тысячу меньше, чем неделю назад. Центр, который принимает беженцев из столицы и всего Среднечешского края, зарегистрировал более чем 49 000 украинцев с начала российского вторжения. Об этом сегодня в твиттере сообщила Пражская пожарная служба.

В воскресенье сотрудники центра предоставили жилье для 125 человек. 103 обратившихся за помощью были переведены в другие учреждения помощи.

Центр работает с начала марта. Туда он переехал из главного здания городской библиотеки на Марианской площади, места в котором уже не хватило. Центру придется снова переехать в ближайшие недели. Одной из причин является председательство Чехии в Европейском союзе, мероприятия которого будут проходить частично в здании конгресс-центра.

Беженцы из Украины, из которых около 270 000 человек прибыли в Чехию с начала российского вторжения, теперь могут подать заявление на получение нового гуманитарного пособия в размере 5 000 крон. Каждый, кто получает визу терпимости после прибытия в Чешскую Республику, имеет на нее право. С этой недели они также могут работать по данной визе без разрешения на работу. Это предусматривает вступающий в силу закон о трудоустройстве и социальном обеспечении беженцев из Украины.


Источник: ceskenoviny.cz

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