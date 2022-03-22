В Праге центр для беженцев переедет из Конгресс-центра к 14 апреля

Возле KACPU будет стоять стойка с сотрудниками, которые перенаправят беженцев в Высочаны, куда их доставят автобусами.

Центр помощи украинским беженцам не позднее 14 апреля переедет из Пражского конгресс-центра в бывшую штаб-квартиру Коммерческого банка в Высочанах. Причиной переноса центра являются уже согласованные мероприятия, которые есть у Конгресс-центра, в том числе и по председательству Чехии в Евросоюзе. Здание в Высочанах безвозмездно сдаст в аренду городу девелоперская компания Central Group, которая оплатит расходы на электроэнергию.

«Сегодня кризисный штаб рекомендовал перенести центр помощи из KACPU в помещение бывшего банка в Высочанах не позднее 14 апреля», — сказал Гржиб.

Помещения в Высочанах посетили представители муниципалитета и пожарные. «Если мы хотим построить новый центр, подготовка должна начаться немедленно», — сказал Людек Прудил, начальник Пражской пожарной охраны. Пожарные уточнят конкретные шаги в соответствии с текущей ситуацией.

Новые помещения будут готовить постепенно. Они заранее построят полноценные рабочие места с перегородками и обеспечат технологиями. Переезд, скорее всего, состоится ночью, когда поток беженцев в KACPU меньше, чем днем. В Нусле возле KACPU будет стоять стойка с сотрудниками, которые перенаправят беженцев в Высочаны, куда их доставят автобусами.

По сравнению с KACPU пропускная способность нового центра составит около 2700 человек. «Которых по текущим цифрам должно хватить без проблем, потому что мы сейчас на уровне около 2000 человек в день», — сказал Гржиб.





Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: