Я был бы еще резче по отношению к России, заявил премьер-министр Тополанек

Бывший премьер-министр Чехии Мирек Тополанек заявил в интервью, что санкции, введенные против России, недостаточны, он сам бы применил меры более сильные.

Относительно просьбы Украины объявить бесполетную зону он сказал, что ее введение может поставить под угрозу отношения между Россией и НАТО. По его словам, лучше оснастить Украину технологиями, которые позволили бы ей самостоятельно обеспечивать соблюдение этой зоны. Он также признал, что у Украины есть шанс не проиграть, но, по его словам, она потеряет часть территории.

Тополанек считает, что Украине еще очень далеко до вступления в Евросоюз. «Ей нужно пройти несколько шагов. Война должна закончиться, Украина должна восстановиться, и тогда, конечно, она пройдет через путь кандидата. Это может занять пять или пятнадцать лет. Но я бы сказал, что (Украина) ближе к вступлению в ЕС, чем до войны», — говорит он.

По словам бывшего премьер-министра, российское вторжение в Украину стало «будильником для Запада». «(Запад) показал, что он не так слаб, как выглядел, но я должен сказать, что санкции не работают и не могут работать в краткосрочной перспективе», — сказал Тополанек. Он добавил, что Владимир Путин «окунул нас в кипяток, и теперь приходится выпрыгивать». Однако, по его словам, российский президент ошибался в том, что Запад не был готов к его шагам.

По словам Тополанека, это определенно не было явной акцией и демонстрацией силы. Но ни один судья сегодня не скажет, что можно обеспечить бесполетную зону над Украиной силами НАТО. «Это будет означать напряжение в отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом. Это может привести к распространению конфликта, хотя я не уверен, что Путин готов в военном отношении. Мы обеспечим бесполетную зону для Украины, поставив ей зенитные пушки и ракеты, чтобы она могла самостоятельно обеспечивать соблюдение бесполетной зоны», — сказал он.

На вопрос, не будет ли Путин рассматривать такую ​​помощь Украине как вовлечение в конфликт третьей стороны, Тополанек сказал, что это будет испытанием, которое можно выдержать. Он также упомянул Китай и сказал, что возможное участие страны в конфликте на Украине даст ответ на вопрос, будет ли это в будущем «мир против России или мир против Китая и России».

Путин — психопат и параноик, считает премьер

Тополанек также заявил, что укрепление восточного крыла НАТО является абсолютной необходимостью. «НАТО уже как минимум шесть или семь лет знает, что не может защитить восточную границу, как обещает», — сказал он. Тополанек также заявлял ранее, что единственное решение — убрать Путина. «Люди внутри должны это сделать, если они этого не сделают, мы имеем дело с сумасшедшим, который может сделать что угодно», — сказал он во вторник.

Шанс не проиграть

На вопрос, есть ли у Украины шанс выиграть войну, Тополанек ответил, что есть шанс ее не проиграть. «Я втайне считаю, что по этой дипломатической линии должны быть достаточно серьезные переговоры, а также важно, как поведет себя Си Цзиньпин, как поведет себя Китай. [...] мы не знаем, начнет ли Китай поддерживать Россию финансово и в военном отношении», — сказал он, добавив, что в этом случае у Украины будут большие неприятности.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Источник изображения: barrandov.tv

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