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Я был бы еще резче по отношению к России, заявил премьер-министр Тополанек

Я был бы еще резче по отношению к России, заявил премьер-министр Тополанек

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Бывший премьер-министр Чехии Мирек Тополанек заявил в интервью, что санкции, введенные против России, недостаточны, он сам бы применил меры более сильные.
Я был бы еще резче по отношению к России, заявил премьер-министр Тополанек

Относительно просьбы Украины объявить бесполетную зону он сказал, что ее введение может поставить под угрозу отношения между Россией и НАТО. По его словам, лучше оснастить Украину технологиями, которые позволили бы ей самостоятельно обеспечивать соблюдение этой зоны. Он также признал, что у Украины есть шанс не проиграть, но, по его словам, она потеряет часть территории.

Тополанек считает, что Украине еще очень далеко до вступления в Евросоюз. «Ей нужно пройти несколько шагов. Война должна закончиться, Украина должна восстановиться, и тогда, конечно, она пройдет через путь кандидата. Это может занять пять или пятнадцать лет. Но я бы сказал, что (Украина) ближе к вступлению в ЕС, чем до войны», — говорит он.

По словам бывшего премьер-министра, российское вторжение в Украину стало «будильником для Запада». «(Запад) показал, что он не так слаб, как выглядел, но я должен сказать, что санкции не работают и не могут работать в краткосрочной перспективе», — сказал Тополанек. Он добавил, что Владимир Путин «окунул нас в кипяток, и теперь приходится выпрыгивать». Однако, по его словам, российский президент ошибался в том, что Запад не был готов к его шагам. 

По словам Тополанека, это определенно не было явной акцией и демонстрацией силы. Но ни один судья сегодня не скажет, что можно обеспечить бесполетную зону над Украиной силами НАТО. «Это будет означать напряжение в отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом. Это может привести к распространению конфликта, хотя я не уверен, что Путин готов в военном отношении. Мы обеспечим бесполетную зону для Украины, поставив ей зенитные пушки и ракеты, чтобы она могла самостоятельно обеспечивать соблюдение бесполетной зоны», — сказал он.

На вопрос, не будет ли Путин рассматривать такую ​​помощь Украине как вовлечение в конфликт третьей стороны, Тополанек сказал, что это будет испытанием, которое можно выдержать. Он также упомянул Китай и сказал, что возможное участие страны в конфликте на Украине даст ответ на вопрос, будет ли это в будущем «мир против России или мир против Китая и России».

 

Путин — психопат и параноик, считает премьер

Тополанек также заявил, что укрепление восточного крыла НАТО является абсолютной необходимостью. «НАТО уже как минимум шесть или семь лет знает, что не может защитить восточную границу, как обещает», — сказал он. Тополанек также заявлял ранее, что единственное решение — убрать Путина. «Люди внутри должны это сделать, если они этого не сделают, мы имеем дело с сумасшедшим, который может сделать что угодно», — сказал он во вторник.

 

Шанс не проиграть

На вопрос, есть ли у Украины шанс выиграть войну, Тополанек ответил, что есть шанс ее не проиграть. «Я втайне считаю, что по этой дипломатической линии должны быть достаточно серьезные переговоры, а также важно, как поведет себя Си Цзиньпин, как поведет себя Китай. [...] мы не знаем, начнет ли Китай поддерживать Россию финансово и в военном отношении», — сказал он, добавив, что в этом случае у Украины будут большие неприятности.

 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Источник изображения: barrandov.tv

 

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