Почти 218 тысяч беженцев из Украины получили визу в Чехии

Большинство беженцев по-прежнему остаются в Праге, их число приближается к 53 000, согласно статистике Министерства внутренних дел.

На сегодняшний день Чехия выдала почти 218 000 виз людям, пострадавшим от российского вторжения в Украину. Во вторник добавилось еще около 5,1 тыс. Количество беженцев в поездах, следующих в Чехию, сокращается, но, по данным Чешских железных дорог, в день по-прежнему перевозят тысячи человек.

Согласно заявлению премьер-министра Петра Фиала, сделанному во вторник, около 300 000 беженцев прибыли в Чешскую Республику с начала российского военного вторжения. Почти 117 000 из них зарегистрированы в полиции по делам иностранцев и центрах помощи. Дети в возрасте до 15 лет не обязаны сообщать о своем пребывании, из них более 35 процентов находятся среди беженцев, согласно последним данным Министерства внутренних дел.

Большинство по-прежнему остаются в Праге, их число приближается к 53 000, согласно статистике Министерства внутренних дел. Во вторник центр помощи в столице обработал 1538 обращений за помощью, что на 45 процентов меньше, чем неделю назад. 76 человек были переведены в другие центры для регистрации. Центр помощи, общий для столицы и Центральной Богемии, с момента своего создания оказал помощь более 52 500 украинцам, спасающимся от российского вторжения.

Почти 80% людей, спасающихся от российского вторжения, по-прежнему составляют женщины. Детей до 18 лет — около 43%.

В поездах стало меньше беженцев

Количество беженцев из Украины в поездах в Чехию в последние дни постепенно снижается. Тем не менее, тысячи людей продолжают приезжать в страну каждый день, но по сравнению с самыми загруженными днями предыдущих недель это примерно вдвое меньше, о чем сообщих представитель Чешских железных дорог Петр Штаглавский. Продолжается также курсирование специальных поездов RegioJet.

«После транспортного пика мы наблюдаем постепенное снижение на наших маршрутах в последнюю неделю. Текущее количество беженцев в поездах примерно вдвое меньше, чем в дни с наибольшим количеством перевезенных людей», — сказал Штаглавский.

Однако он отметил, что поезда перевозчика продолжают ходить в Чехию тысячами, особенно из Польши, Словакии, а также Венгрии. Достигнув Чехии, часть остается в стране недолго и направляется в Германию или Австрию.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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