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Чешские СМИ: В Телеграм растет волна дезинформации

Чешские СМИ: В Телеграм растет волна дезинформации

420on 109
В Telegram дискуссии обычно не так сильно модерируются самой платформой. Там люди могут позволить себе больше, чем в основных социальных сетях, где контроль выше.
Чешские СМИ: В Телеграм растет волна дезинформации

По словам аналитика данных Йозефа Шлерки, около 15 процентов жителей Чехии регулярно просматривают контент дезинформационных веб-сайтов. Они общаются не только на страницах и каналах отдельных сайтов, но и в дискуссионных группах в социальных сетях.

Блокировка так называемых дезинформационных сайтов и российских государственных СМИ или предупреждение о возможности уголовного преследования за одобрение вторжения в Украину — все это приводит к постепенному смещению распространения дезинформации на менее заметные платформы. 

По словам Шлерки, регулярно собираемые данные также свидетельствуют и о росте Telegram:

«Если полгода назад самые успешные телеграм-каналы насчитывали меньше тысяч участников, то сегодня мы выходим на цифру от десяти до двадцати тысяч участников. Что, если пересчитать весь размер аудитории Telegram, который оценивается примерно в полмиллиона пользователей, довольно интересная цифра», — пояснил он. В Telegram дискуссии обычно не так сильно модерируются самой платформой. Там люди могут позволить себе больше, чем в основных социальных сетях, где контроль выше. 

«Платформа не так сильно вмешивается в дискуссию, как Facebook», — объясняет Мари Хержманова, антрополог Института социологии Академии наук.

Йозеф Шлерка также отметил более выразительную риторику, однако, по мнению Хержмановой, винить только платформу нельзя. «Мы знаем, что люди, склонные к радикализму и проявлению силы в цифровом общении, раньше были такими в жизни. Они передают манеру общения из мира в Интернет, используя платформу только как инструмент», — объясняет она. Если бы, например, Telegram начал больше сокращать свой контент, модерировать, вскоре появилось бы еще одно пространство, где могло бы происходить это общение.

Модерация может принимать несколько форм. Она может проявляться, например, в подавлении экстремистского контента по ключевым словам, или в так называемой деплатформизации — то есть удалении определенного сайта или группы, по причине нарушения правил сообщества.

«Деплатформизация — и это тоже показано в исследовании — очень эффективная, хотя и радикальная форма. Потому что, не будем лгать, это может привести к нарушению прав на свободу слова», — объясняет Шлерка.

«Нарратив, который мы бы назвали дезинформацией, возникает на каких-то второстепенных платформах, которые полностью анонимны. Затем он имеет тенденцию перемещаться по другим каналам на такие основные платформы, как Facebook, WhatsApp и Instagram. И, наконец, — и это произошло не только в этом случае, хотя на этот раз это было очень радикально и подкреплено блокировкой этих сайтов-источников — эти нарративы перемещаются на еще менее регулируемые платформы», — описывает антрополог.

Однако, по словам Шлерки, основатель Telegram Павел Дуров уже начинает задумываться о том, что в конечном итоге он приступит к определенному регулированию контента в своей социальной сети.

«Дуров строит некий образ Telegram как свободного пространства. С другой стороны, ситуация уже настолько экстремальная, что он также предполагает, что готов каким-то образом регулировать сеть. И я полагаю, это вопрос нескольких дней», — объясняет Шлерка.

Например, из Telegram уже исчез российский государственный медиаканал Sputnik, у которого было 13 тысяч подписчиков.

«Telegram — это платформа, на которую заходит ряд других игроков. The New York Times, например, создала собственный телеграмм-канал. Видно, что есть, например, независимая информация из Украины. Я думаю, что роль Telegram будет просто продолжать расти», — говорит Шлерка, добавляя, что это лишь вопрос времени, когда аккаунты «мейнстримных политиков» начнут появляться в Telegram из-за его популярности.

 

Источник: irozhlas.cz

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