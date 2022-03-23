Red Monster готовит цифровые онлайн-курсы для обучения украинских детей. Есть и бесплатный курс чешского

Украинские дети смогут бесплатно пользоваться курсами на своих мобильных телефонах, планшетах или компьютерах, где бы они ни находились, в любой стране, в которую они уехали.

Unicorn Publishing готовит цифровые онлайн-курсы для украинских детей. Курсы украинского языка будут доступны бесплатно для всех украинских детей; тех, кто уехал из Украины, а также тех, кто остался в Украине.

Темы будут постепенно охватывать полную учебную программу для начальных школ, как и чешская версия курсов Red Monster. Параллельно создается цифровой онлайн-курс чешского языка для украинцев.

«Наша цель — создать комплексный набор цифровых онлайн-курсов по актуальным украинским школьным программам. Украинские дети смогут бесплатно пользоваться курсами на своих мобильных телефонах, планшетах или компьютерах, где бы они ни находились, в любой стране, в которую они уехали. Но у детей, которые остались в Украине, будет такая же возможность. Курсы облегчат учителям интеграцию украинских детей в обучение и в то же время позволят им продолжить преподавать на родном языке, в том числе украинский язык и украинские реалии. Мы убеждены, что эти курсы помогут не только сейчас, но и будут использоваться в обучении после окончания войны», — объясняет Марек Беранек, директор частного университета Unicorn University, в который входит Unicorn Publishing.

Unicorn Publishing постепенно создаст более 100 отдельных курсов, которые будут охватывать весь спектр предметов, преподаваемых в начальных школах Украины. Он дополнит набор существующих курсов под рубрикой «ЗНО на 200», которые представляют собой курсы, предназначенные для подготовки старшеклассников к выпускным экзаменам.

Занятия по украинскому языку, географии и истории Украины будут разрабатываться непосредственно украинскими преподавателями. Для этого в Unicorn Publishing создано более 50 рабочих мест, в основном для учителей, которые бежали из Украины, но также и для других беглых украинцев, имеющих опыт педагогической деятельности, писательства, корректуры или перевода.

Курс чешского языка для украинцев

В то же время издательство Unicorn Publishing бесплатно разместило цифровой онлайн-курс чешского языка для украинцев на своем портале redmonster.cz. Желающие выучат основные чешские фразы, смогут попросить помощи или спросить дорогу. Данный курс постоянно пополняется новыми уроками, чтобы помочь украинцам подготовиться к повседневному общению на чешском языке.



Источник: prazska.drbna.cz