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Правительство посчитает расходы Чехии на беженцев, чтобы потребовать дополнительные деньги от ЕС
Правительство посчитает расходы Чехии на беженцев, чтобы потребовать дополнительные деньги от ЕС
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Правительство Чехии рассчитает текущие, а также предстоящие расходы Чехии на беженцев из Украины и будет просить дополнительные ресурсы у ЕС для их покрытия. Об этом сегодня заявил премьер-министр Петр Фиала перед отъездом на саммиты НАТО и ЕС в Брюссель. Насчитывается уже около 300 000 человек, которые бежали в Чехию из Украины.
«Задача Минфина будет учесть все расходы, связанные с миграционным кризисом на разных уровнях», — сказал премьер. По его словам, команда, которая будет работать в аппарате правительства, будет собирать деньги для оплаты этих расходов в программах ЕС.
Он ожидает, что на саммите страны ЕС дадут понять, что готовы оказать помощь странам, пострадавшим от миграционной волны, и вложить больше денег.
По словам Фиалы, Еврокомиссия должна подготовить новые программы по управлению кризисом беженцев и гибко интерпретировать существующие правила, согласно которым пострадавшие страны могут получать деньги:
«Мы считаем, что нам необходимо обсудить в ЕС необходимость увеличения ресурсов».
Источник: ceskenoviny.cz
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