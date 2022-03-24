Чехия отправит Украине пожарные машины. Дадут старое, но все еще рабочее противопожарное оборудование

Транспортировка в Украину будет предоставлена ​​Чехией.

Пожарная команда поставит полностью исправную высотную технику — лестницы и платформы, которые предназначалось уже заменить. Также отправят два генератора и две осветительные мачты. Согласно заявлению Ракушана на прошлой неделе, Украина также получит защитные костюмы, каски и дыхательные аппараты.

Транспортировка в Украину будет предоставлена ​​Чехией. «В случае дополнительных пожертвований от частных лиц, пожарные могут привести эти пожертвования в Украину без дополнительного согласования на сумму до 200 миллионов», — добавили в министерстве.

Владимир Влчек, генеральный управляющий Пожарно-спасательной службы Чехии, рассказал о том, что распоряжении пожарных имеется 266 единиц высотной техники, из них 110 — с истекшим сроком службы, то есть старше 20 или 25 лет. «Мы стараемся выбирать ту технику, которая долговечна, но будет полезна пожарным в Украине», — сказал он.

По текущей информации, Минобороны уже направило Украине военную помощь на сумму около 750 миллионов крон.



Источник: ceskenoviny.cz

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