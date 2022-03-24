Чешские СМИ: Запад давно не замечает нарушение прав человека в России

Европейский Союз и Запад слишком долго закрывали глаза на нарушения прав человека в России и на подготовку общества к войне. Они сосредоточились на торговле с Россией, пребывая в иллюзии, что руководство РФ заинтересовано в решении проблем современного мира. Так заявил министр иностранных дел Ян Липавский в ходе дискуссии о последствиях российской агрессии для Украины.

По словам Липавского, похоже, что президент России Владимир Путин боится не западных войск, а свободы и демократии. Именно поэтому руководство России манипулирует общественным мнением на Западе. По словам Липавского, ему это частично удалось, потому что голоса, возлагающие вину за российскую агрессию на Запад и США, не одиноки. По словам министра, руководство России также поддерживает диверсии в западных странах.

«(Путин) неоднократно переходил границы цивилизованного поведения, и, поскольку он не встречал решительного сопротивления, то пододвигал эти границы все дальше и дальше», — сказал глава дипломатического корпуса. По его словам, результатом являются сотни агентов, работающих под дипломатическим прикрытием в посольствах европейских стран.

«Мы должны с силой противостоять желанию Путина уничтожить свободу и либеральную демократию в Украине, а также во всей Европе», — отметил Липавский. По его словам, Чехия активно занимается ограничением деятельности российских агентов в Европе. Он напомнил, что сегодня Польша объявила о высылке 45 сотрудников посольства России в Варшаве. Ранее польская контрразведка ABW выявила 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Россия назвала обвинения необоснованными.

По словам Липавского, Чехии, ЕС и НАТО нужна такая стратегия, чтобы руководство России понимало невозможность пересечения определенных границ. Эту стратегию необходимо обсудить на национальном уровне. Чехии придется задаться вопросами, на какой основе она будет строить отношения с Россией, как отреагирует на военные преступления и какие репарации будут для Украины.

«Важно придать отношениям трезвый характер», — сказал эксперт по безопасности Ян Падурек. Он критиковал тот факт, что Чехия оплачивала работу Чешского дома в Москве. В ответ Липавский сказал, что «министерство обдумает это».

Тереза ​​Соушкова из Ассоциации по международным делам призвала к поддержке россиян, разделяющих западные ценности и покидающих Россию.

Источник: ceskenoviny.cz

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