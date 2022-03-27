České dráhy оказывает гуманитарную помощь беженцам из Украины

В связи с военным конфликтом в Украине Чехия в сотрудничестве с Министерством транспорта Чешской Республики, иностранными перевозчиками ZSSK, PKP Intercity и UZ, а также другими организациями оказывает гуманитарную помощь украинским беженцам. Будут возращены средства за приобретенные билеты на поезда из Украину в Чехию.

С 24 февраля 2022 г. в ČD разрешен бесплатный проезд в Чехии всем пассажирам с украинским паспортом или удостоверением личности. В период с 28 февраля по 6 марта 2022 г. ČD отправил в общей сложности 7 гуманитарных поездов из Чопа и Кошице в Чешскую Республику, которые доставили 3700 беженцев, преимущественно женщин, детей и пожилых людей из Украины в безопасное место.

В обратном направлении везли материальную помощь народу Украины. Теперь можно садиться и на эвакуационные поезда из Чопа, отправляемые Железнодорожной компанией из Словакии (ZSSK). ČD также предоставила два поезда общим количеством около 20 вагонов для польской железной дороги PKP Intercity, использующей их для эвакуации украинских беженцев из Перемышля в Польшу.

Украинские беженцы могут продолжать бесплатно отправляться регулярными поездами из Словакии, Польши и Венгрии в Чехию. Из Чехии они могут отправиться другими прямыми поездами в Германию, Австрию и другие европейские страны.

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Источник: cd.cz