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Чешские СМИ: ООН отклонила российскую резолюцию о помощи Украине

Чешские СМИ: ООН отклонила российскую резолюцию о помощи Украине

anastasiia_kn 289
В резолюции признавались растущие гуманитарные потребности Украины, но не упоминалось российское вторжение, вызвавшее эскалацию кризиса.
Чешские СМИ: ООН отклонила российскую резолюцию о помощи Украине

Совет Безопасности ООН отклонил российскую резолюцию о гуманитарной помощи и защите гражданского населения на Украине, в которой не упоминается роль Москвы. «За» проголосовали только Россия и Китай, остальные 13 членов воздержались.

В резолюции признавались растущие гуманитарные потребности Украины, но не упоминалось российское вторжение, вызвавшее эскалацию кризиса. Чтобы резолюция была принята, она должна была получить не менее девяти голосов в совете из 15. В то же время на него не должна накладывать вето ни одна из стран, имеющих такое право.

Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию в тот же день, когда Генеральная Ассамблея начала обсуждение резолюции, подготовленной Украиной и двумя десятками других стран. Резолюцию, в которой четко указано, что причиной гуманитарного кризиса является российская агрессия, поддержали почти 100 государств.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд резко выразилась о ситуации так:

«Россия здесь — агрессор, и совершенно бессмысленно рассчитывать, что она может представить гуманитарную резолюцию».



Источник: idnes.cz

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