Чехия вакцинирует украинцев и хочет задействовать медработников из Украины

Сообщается, что каждый второй беженец уже получил вакцину против коронавируса, а остальных вакцинируют в Чехии. В этом процессе должны сотрудничать педиатры и эпидемиологи. «Если мы уже помогаем беженцам, то давайте также поможем и с прививками», — сказал председатель Чешского общества вакцинации Роман Хлибек.

«Мы готовим обновление рекомендаций по вакцинации украинцев в нашей стране в сотрудничестве с детскими врачами, а также эпидемиологами. Готовим нестандартные схемы на нестандартные сроки. Если мы уже помогаем беженцам, то давайте поможем и с прививками. Те, кто приходят, привиты примерно на 50% процентов», — написал Хлибек в Twitter.

В связи с волной беженцев, вызванной российским вторжением в Украину, Министерство здравоохранения также занимается вакцинацией беженцев, особенно детей. Те, кто получает визу, подготовленную правительством Чешской Республики, могут подать заявление на государственное медицинское страхование. Таким образом, они будут иметь право на такое же медицинское обслуживание, что и чехи.

На следующей неделе министр здравоохранения Валек внесет в правительство предложение об упрощении приема работников из медицинской сферы из Украины. По словам Валека необходимо как можно быстрее подключить к системе украинских медицинских работников. Уже через несколько дней они могут начать помогать оказывать медпомощь украинским беженцам.

Источник: idnes.cz