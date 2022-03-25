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Десять шагов, которые Чехия, Польша и Словения предлагают ЕС для прекращения войны в Украине

Десять шагов, которые Чехия, Польша и Словения предлагают ЕС для прекращения войны в Украине

420on.cz 393
​Премьер-министры Чехии, Польши и Словении — Петр Фиала, Матеуш Моравецкий и Янез Янша — в пятницу представили десять пунктов, которые, по их мнению, должен принять Евросоюз, если он действительно хочет прекратить войну в Украине.
Фото: iRozhlas.cz
Десять шагов, которые Чехия, Польша и Словения предлагают ЕС для прекращения войны в Украине

Список размещен на сервере Politico премьер-министром Польши Моравецким.

Эти шаги включают полное отключение России от банковской системы SWIFT, что пока затронуло лишь некоторые российские банки. Главы правительств также предлагают исключить Россию из всех международных организаций и прекратить выдачу виз гражданам России.

Предлагается предоставить убежище российским солдатам, которые отказываются воевать на Украине. Еще один пункт в списке — требование остановить российскую пропаганду. Премьер-министры также предлагают запретить российским судам заходить в порты ЕС и перекрыть дороги из России, а также ввести санкции против олигархов и связанных с ними бизнес-структур.

Санкции также должны быть введены в отношении всех членов правительственной партии «Единая Россия». Еще один пункт предусматривает запрет на экспорт всех технологий, которые могут быть использованы в оружейной промышленности.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия Россия Польша Словакия украинцы Украина война Евросоюз
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