В Чехию привезли 25 онкобольных детей из Украины

Европейские страны помогают эвакуироваться украинским пациентам с редкими и хроническими заболеваниями, которым сложно покинуть страну. Парамедики уже перевезли в Чехию около 25 онкобольных детей.

Министр здравоохранения Властимил Валек рассказал, что детей перевезли после согласования с онкологическими диспансерами в Мотоле, которые являются лучшими в такого рода лечении.

В четверг он также поговорил об организации перевозки украинских пациентов с еврокомиссаром по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стеллой Кириакидес, посетившей Чехию. Она заявила, что около 10 000 беженцев, нуждающихся в стационарной помощи, уже получили помощь в Европе в различных государствах-членах.

Она призвала власти Чехии не стесняться обращаться за поддержкой, если система здравоохранения окажется под давлением из-за количества пациентов.

По словам министра, помочь координировать уход за онкобольными детьми должен Ярослав Штерба, директор университетской больницы Брно, который является профессором в области онкологии и в то же время руководителем детской онкологической клиники.

Что дальше

Валек заявил, что нужно договориться о долгосрочном сотрудничестве в сфере ухода за такого рода пациентами из Украины, отчасти из-за сложной ситуации с оплатой медицинских услуг в Украине:

«Как врач я не могу себе представить, чтобы детей какое-то время лечили в одной из европейских стран, а когда война закончится победой для Украины, вернули бы их домой, мол, пусть дальше лечатся как хотят», — сказал он.

Источник: novinky.cz

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