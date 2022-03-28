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Количество украинских беженцев продолжает снижаться. Впервые центр Праги принял менее тысячи человек в день

Количество украинских беженцев продолжает снижаться. Впервые центр Праги принял менее тысячи человек в день

anastasiia_kn 551
Интерес к услугам Пражского центра помощи украинцам продолжает снижаться. Впервые с начала войны он обслужил менее тысячи человек за один день, 825 человек в субботу, что почти вдвое меньше, чем неделю назад.
Количество украинских беженцев продолжает снижаться. Впервые центр Праги принял менее тысячи человек в день

Конгресс-центр предоставил размещение для 40 человек в прошлые сутки. Из-за нехватки мест восемь из них нашли временные убежища, в основном, в спортзалах. В автобусы забрали для регистрации в других регионах 182 человека . За более чем месяц с начала войны в Украине, в столице и Среднечешском крае зарегистрировано почти 57 500 беженцев, приехавших в Чехию. 

Центр работает круглосуточно, предлагает помощь в регистрации, размещении, оформлении документов, трудоустройстве или страховании. По оценкам, с начала российского военного вторжения в Чешскую Республику прибыло около 300 000 беженцев. Почти половина беженцев — дети, четыре пятых взрослых — женщины, больше всего украинцев среди регионов обосновались в столице.

Число людей, которые регистрируются в Пражском центре помощи, в последнее время неуклонно сокращается. В то время как 8 и 9 марта было обработано более 3600 заявителей, в последующие дни их число упало ниже 3000. Максимум на этой неделе — 1937 беженцев в понедельник. В прошлую пятницу более 2000 людям помогли в конференц-центре. Аналогичная ситуация и в других областных центрах для украинских беженцев.

К середине апреля пражский центр переместится из Конгресс-центра в бывшую штаб-квартиру Komerční banka в Высочанах. Вместимость нового центра будет несколько меньше, ежедневно там смогут обслуживаться около 2700 человек.

Источник: prazska.drbna.cz

 

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беженцы Украина война
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