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Премьер-министр Чехии Петр Фиала заболел коронавирусом

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заболел коронавирусом

420on.cz 1
У премьер-министра Петра Фиалы (ODS) был положительный тест на коронавирус, поэтому он освобожден от участия во вторник в заседании парламента, на котором депутаты должны проголосовать за продление чрезвычайного положения.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заболел коронавирусом

Об этом Фиала сообщил в Twitter.

«Сегодня утром у меня был положительный тест на коронавирус. Теперь меня ждут семь дней самоизоляции», — сказал премьер вскоре после начала совещания.

«Я хочу вернуться к рабочей программе как можно скорее, хотя бы из дома», — добавил он.

Таким образом, он пополнил ряды некоторых министров, которые уже переболели коронавирусом. В Палате депутатов во время голосования  о продлении чрезвычайного положения Фиалу будет представлять заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Вит Ракушан.

В понедельник в Чехии было подтверждено 8812 случаев заболевания коронавирусом. В больницах находятся 1857 человек, 93 из которых в тяжелом состоянии.

Источник: novinky.cz

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правительство Чехия коронавирус
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