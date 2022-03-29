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Украинские дети могут заниматься спортом в пражских клубах

Украинские дети могут заниматься спортом в пражских клубах

anastasiia_kn 163
Столица совместно с пражскими командами запустила обучающий проект для детей украинских беженцев. Они могут попробовать новый вид спорта или продолжить заниматься самостоятельно.
Украинские дети могут заниматься спортом в пражских клубах

Весь проект работает через веб-сайт Praha sportovní, куда клубы могут отправить свое предложение через форму и описать, в какой форме активности будут задействованы дети. Все переводится на украинский язык, чтобы семьи беженцев могли лучше сориентироваться. На сайте они узнают все, что нужно для начала тренировок, например, возрастные категории или даты.

«Прежде всего мы стремимся к тому, чтобы дети адаптировались и забыли об страшной ситуации, которая в настоящее время царит в их стране и негативно влияет на их психическое состояние», — сказал в пресс-релизе советник по спорту Вит Шимрал.

Пока к проекту присоединились подразделения по гандболу и боевым искусствам, а также по баскетболу, флорболу, футболу и танцам. Большинство из них предлагают обучение и прокат снаряжения бесплатно, детям достаточно взять с собой спортивную одежду и обувь. Клубы, которые заинтересованы в привлечении украинских детей к своей деятельности, еще могут подать заявку.


Источник: prazska.drbna.cz

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спорт Украина Чехия беженцы
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