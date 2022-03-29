Чехия высылает из страны заместителя посла России

​Один дипломатический работник посольства России в Праге объявлен нежелательным лицом и должен покинуть Чехию в течение 72 часов, сообщил во вторник МИД Чехии в Twitter. По данным чешских СМИ, речь идет о заместителе посла РФ в Чехии Феодосии Владышевском.

Этой информации предшествовали аналогичные заявления правительств Бельгии и Нидерландов, в которых говорилось, что они высылают российских дипломатов из страны.

«Сегодня МИД Чехии проинформировал посольство России в Праге о том, что один из его дипломатических сотрудников объявлен нежелательным лицом и должен покинуть Чехию в течение 72 часов. Вместе с нашими союзниками мы сокращаем разведывательное присутствие России в ЕС», — говорится в Twitter-аккаунте чешской дипломатии.

Всего за несколько минут до заявления Чернинского дворца появились сообщения о том, что Бельгия высылает 21 дипломата, а Нидерланды — 17. Обе страны оправдывали этот шаг «угрозой национальной безопасности».

В этом месяце 10 работников посольств России выслали прибалтийские государства, Россия ответила таким же шагом. 10 российских дипломатов выслала Болгария, Польша — 45. Москва пообещала отреагировать на эти шаги.

Источник: novinky.cz