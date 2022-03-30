Петиция против дискриминации в Чехии граждан РФ и Беларуси — идёт сбор подписей

Подпишите эту петицию, если хотите поддержать озвученную в ней просьбу, независимо от вашей национальности — граждане Чехии, Украины, России, Беларуси.

Идет сбор подписей на петицию с таким обращением:

«Мы, законопослушные граждане, с паспортами Республики Беларусь и Российской Федерации, прибыли в Чехию на основании виз, выданных с целью получения биометрических документов после одобрения заявления на долгосрочное проживание согласно посольству Чехии.

Мы, высококвалифицированные специалисты, а также члены их семей, отцы, матери с маленькими детьми, крайне негативно и осуждающе относимся к военному вторжению Российской Федерации в Украину. Мы не поддерживаем эти преступления, потому что они противоречат нашим взглядам и принципам.

Мы обычные люди, оказавшиеся в ситуации, когда власти Чехии в соответствии с Постановлениями Правительства (№ 130 от 25 февраля 2022 г. и № 152 от 2 марта 2022 г.) препятствуют завершению процесса по уже утвержденному разрешению на проживание, в частности: предоставление биометрических данных и выдача готовых биометрических карт вне зависимости от того, въехали ли мы на территорию Чехии до или сразу после начала вторжения. К сожалению, такая ситуация фактически возлагает на нас ответственность за действия преступников, захвативших власть в наших странах.

В этой сложной для всех нас ситуации просим Вас, власти Чешской Республики, Министерство внутренних дел Чешской Республики, Министерство иностранных дел Чешской Республики и лично Премьер-министра Чешской Республики:

1) Рассмотреть ситуацию каждого из нас и внести изменения в вышеупомянутые постановления правительства, чтобы можно было завершить процессы по видам на жительство и выдать биометрические документы.

2) До тех пор, пока не будет принято решение о разрешении, разрешить нам легально находиться в Чешской Республике на основании Закона о пребывании иностранцев в Чешской Республике (§ 30 абз. 4).

3) Предотвратить последствия нарушения сроков рассмотрения, продолжить рассмотрение обращений граждан Республики Беларусь и Российской Федерации и принятие по ним решения в индивидуальном порядке.

4) При оценке индивидуальных заявлений руководствоваться исключительно нормами чешского и международного права, принципами демократии и гуманности, исключая любые проявления дискриминации.

Надеемся на вашу помощь и поддержку».



Источник: e-petice.cz

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