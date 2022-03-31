В Чехии подорожают выпечка и мясо

Российское вторжение в Украину уже привело к повышению цен на ряд товаров и, следовательно, продуктов питания в Чехии и других странах. Микаэла Кожминова, аналитик Ассоциации международных отношений, прогнозирует, что цены на хлеб и мясо в ближайшие месяцы вырастут.

«По хлебобулочным изделиям можно ожидать существенный рост на десятки процентов, что будет отражать рост цен на крупы, удобрения и энергоносители. Цены на все эти товары увеличивались еще до войны, но только с 24 февраля на удобрения — выросли на 28 процентов, пшеница подорожала на 24», — заявила вчера Кожминова.

В то же время, согласно последним имеющимся данным Евростата, расходы на хлеб, макаронные изделия и другие зерновые продукты составляют 17% расходов на продукты питания семей в Европе. «Конфликт в Украине также, вероятно, повлияет на животноводство в ЕС, учитывая, что Украина производит больше всего кукурузы, используемой на корм животным в Европе», — сказала аналитик.

По ее словам, решение не в том, чтобы ограничивать экспорт зерна, например, из Чехии, к чему призывают отечественные хлебопекарни, или ЕС. Чешские и европейские власти не собираются этого делать.

«Чтобы свести к минимуму потрясения от глобального продовольственного кризиса, важно поддерживать открытость международной торговли и функционирование цепочек поставок», — добавила Козьминова.

Европейская комиссия выделила 12,5 млрд крон для помощи фермерам, которые сталкиваются с более высокими затратами на корма, удобрения и топливо из-за войны. Чехия получит 270 миллионов из этой суммы.

Источник: novinky.cz