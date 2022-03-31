Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.43
USD
22.0
RUB
0.27
UAH
0.75
Энциклопедия Карта Погода
09d 5 °C
В Чехии подорожают выпечка и мясо

В Чехии подорожают выпечка и мясо

anastasiia_kn 588
Российское вторжение в Украину уже привело к повышению цен на ряд товаров и, следовательно, продуктов питания в Чехии и других странах. Микаэла Кожминова, аналитик Ассоциации международных отношений, прогнозирует, что цены на хлеб и мясо в ближайшие месяцы вырастут.
В Чехии подорожают выпечка и мясо

«По хлебобулочным изделиям можно ожидать существенный рост на десятки процентов, что будет отражать рост цен на крупы, удобрения и энергоносители. Цены на все эти товары увеличивались еще до войны, но только с 24 февраля на удобрения  — выросли на 28 процентов, пшеница подорожала на 24», — заявила вчера Кожминова.

В то же время, согласно последним имеющимся данным Евростата, расходы на хлеб, макаронные изделия и другие зерновые продукты составляют 17% расходов на продукты питания семей в Европе. «Конфликт в Украине также, вероятно, повлияет на животноводство в ЕС, учитывая, что Украина производит больше всего кукурузы, используемой на корм животным в Европе», — сказала аналитик.

По ее словам, решение не в том, чтобы ограничивать экспорт зерна, например, из Чехии, к чему призывают отечественные хлебопекарни, или ЕС. Чешские и европейские власти не собираются этого делать.

«Чтобы свести к минимуму потрясения от глобального продовольственного кризиса, важно поддерживать открытость международной торговли и функционирование цепочек поставок», — добавила Козьминова.

Европейская комиссия выделила 12,5 млрд крон для помощи фермерам, которые сталкиваются с более высокими затратами на корма, удобрения и топливо из-за войны. Чехия получит 270 миллионов из этой суммы.

 

Источник: novinky.cz

 

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
экономика война Чехия
Читайте
по теме 
Чешский национальный банк 31 марта может вновь повысить ключевую ставку
28.03.2022 10:52 Экономика
Чешский национальный банк 31 марта может вновь повысить ключевую ставку
2001
Компании в Чехии смогут вести бухгалтерский и налоговый учет в евро с января 2024 года
20.03.2022 13:25 Экономика
Компании в Чехии смогут вести бухгалтерский и налоговый учет в евро с января 2024 года
2744
Санкции будут жестче. Они коснутся и россиян, проживающих в Чехии
18.03.2022 16:13 Экономика
Санкции будут жестче. Они коснутся и россиян, проживающих в Чехии
14735
Общая сумма долга чешского населения составила почти 3 триллиона крон
16.03.2022 13:53 Экономика
Общая сумма долга чешского населения составила почти 3 триллиона крон
2230
Последние новости:
31
марта
Евросоюз поможет Чехии с беженцами. Для фонда обновления Украины США дадут миллиард долларов
31.03.2022 13:36 Политика
Евросоюз поможет Чехии с беженцами. Для фонда обновления Украины США дадут миллиард долларов
418
Ученик средней школы в Праге убил учителя ножом. Полиция задержала преступника.
31.03.2022 15:19 Общество
Ученик средней школы в Праге убил учителя ножом. Полиция задержала преступника.
994
Чехия выделила 300 млн крон на интеграционные программы для украинских беженцев
31.03.2022 12:09 Экономика
Чехия выделила 300 млн крон на интеграционные программы для украинских беженцев
440
Опрос: 10% молодых людей в Чехии планируют купить недвижимость или построить дом в течение года
31.03.2022 11:19 Экономика
Опрос: 10% молодых людей в Чехии планируют купить недвижимость или построить дом в течение года
325
Чехия еще на месяц продлит блокировку сайтов, распространяющих дезинформацию о войне
31.03.2022 10:35 Общество
Чехия еще на месяц продлит блокировку сайтов, распространяющих дезинформацию о войне
367
В Праге мужчина прыгнул под поезд в метро
31.03.2022 09:13 Общество
В Праге мужчина прыгнул под поезд в метро
923
С 1 апреля в Чехии снизятся льготы на проезд в общественном транспорте для детей, студентов и пенсионеров
31.03.2022 08:31 Экономика
С 1 апреля в Чехии снизятся льготы на проезд в общественном транспорте для детей, студентов и пенсионеров
1922
30
марта
Петиция против дискриминации в Чехии граждан РФ и Беларуси — идёт сбор подписей
30.03.2022 17:14 Политика
Петиция против дискриминации в Чехии граждан РФ и Беларуси — идёт сбор подписей
3860
Правительство Чехии одобрило повышение прожиточного минимума
30.03.2022 14:04 Экономика
Правительство Чехии одобрило повышение прожиточного минимума
2246
Фармацевты подготовили инструкцию, как узнать чешские варианты украинских лекарств
30.03.2022 13:27 Общество
Фармацевты подготовили инструкцию, как узнать чешские варианты украинских лекарств
7584


Мобильная версия