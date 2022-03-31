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Евросоюз поможет Чехии с беженцами. Для фонда обновления Украины США дадут миллиард долларов

Евросоюз поможет Чехии с беженцами. Для фонда обновления Украины США дадут миллиард долларов

anastasiia_kn 418
На саммите Евросоюза, на котором также присутствовал президент США Джо Байден, государства договорились о намерении создать фонд, который будет финансировать восстановление Украины после окончания войны. Соединенные Штаты пообещали предоставить Украине помощь в размере одного миллиарда долларов (22,5 миллиарда крон).
Евросоюз поможет Чехии с беженцами. Для фонда обновления Украины США дадут миллиард долларов

По словам Фиалы, США готовы поддерживать энергетическую безопасность ЕС, чтобы государства-члены не зависели от энергоресурсов и сырья из России. Премьер-министр подчеркнул, что условия варьируются от страны к стране, и поэтому необходимо учитывать потребности каждого отдельного государства. Окончательная форма помощи станет предметом дальнейших переговоров.

ЕС готов принять участие в управлении миграцией и помочь наиболее пострадавшим странам, включая Чехию. «Сами мы не справимся. У нас 300 000 человек, которые приехали за один месяц. Это три процента населения», — сказал Фиала, добавив, что поддержка должна быть соответствующей.

ЕС также готовит новые санкции против России. По словам Фиалы, также необходимо будет попытаться найти лазейки в существующих санкциях, чтобы Россия не смогла их обойти.



Источник: novinky.cz

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