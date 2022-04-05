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В Komerční banka активисты протестовали против сотрудничества с Россией
В Komerční banka активисты протестовали против сотрудничества с Россией
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На активистах были надеты маски с Путиным.
В главном офисе Komerční banka в Праге на Вацлавской площади в понедельник активисты протестовали против сотрудничества с Россией, а позже переместились к офисам Raiffeisen Group и UniCredit. Цель их протеста — заставить финансовые учреждения прекратить сотрудничество с российской горной промышленностью из-за российского вторжения в Украину.
Источник: novinky.cz
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