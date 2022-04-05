Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.35
USD
22.2
RUB
0.27
UAH
0.75
Энциклопедия Карта Погода
04d 9 °C
В Komerční banka активисты протестовали против сотрудничества с Россией

В Komerční banka активисты протестовали против сотрудничества с Россией

anastasiia_kn 638
На активистах были надеты маски с Путиным.
В Komerční banka активисты протестовали против сотрудничества с Россией

В главном офисе Komerční banka в Праге на Вацлавской площади в понедельник активисты протестовали против сотрудничества с Россией, а позже переместились к офисам Raiffeisen Group и UniCredit. Цель их протеста — заставить финансовые учреждения прекратить сотрудничество с российской горной промышленностью из-за российского вторжения в Украину.

 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – обсуждение новостей и дискуссии
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
Акции Чехия Россия война
Читайте
по теме 
Активисты перекрыли движение на площади в Чехии. Требуют снизить температуру в школах
28.03.2022 14:56 Политика
Активисты перекрыли движение на площади в Чехии. Требуют снизить температуру в школах
5834
Акцию Milostivé léto планируют повторить осенью 2022 года
26.01.2022 09:51 Экономика
Акцию Milostivé léto планируют повторить осенью 2022 года
1265
Карантинные меры: что изменится с 29 декабря
28.12.2021 16:59 Коронавирус
Карантинные меры: что изменится с 29 декабря
7229
Отправьте деньги через KoronaPay и получите 1000 крон обратно на свой счет
27.12.2021 15:41 Общество
Отправьте деньги через KoronaPay и получите 1000 крон обратно на свой счет
2111
Последние новости:
05
апреля
Кулаки, пинки и таскание за волосы. Сегодняшняя акция в Праге превратилась в самосуд
05.04.2022 15:55 Общество
Кулаки, пинки и таскание за волосы. Сегодняшняя акция в Праге превратилась в самосуд
45
Чехия направила в Украину десятки танков
05.04.2022 15:47 Экономика
Чехия направила в Украину десятки танков
87
Пешехода, переходящего на красный, сбил грузовик в Праге. Полиция выложила видео
05.04.2022 12:39 Общество
Пешехода, переходящего на красный, сбил грузовик в Праге. Полиция выложила видео
710
Более 20 000 беженцев из Украины заинтересованы в работе в Чехии
05.04.2022 12:30 Экономика
Более 20 000 беженцев из Украины заинтересованы в работе в Чехии
447
Цены на квартиры в Брно впервые за десять лет перестали расти
05.04.2022 11:43 Экономика
Цены на квартиры в Брно впервые за десять лет перестали расти
296
Устранена неисправность на зелёной линии метро в Праге
05.04.2022 11:21 Общество
Устранена неисправность на зелёной линии метро в Праге
251
Сегодня на Снежку обрушился ураганный ветер с порывами 128 км/ч
05.04.2022 10:21 Общество
Сегодня на Снежку обрушился ураганный ветер с порывами 128 км/ч
385
Женщина в Национальном музее в Праге активировала систему пожаротушения, чем нанесла ущерб на 3 миллиона крон
05.04.2022 09:57 Общество
Женщина в Национальном музее в Праге активировала систему пожаротушения, чем нанесла ущерб на 3 миллиона крон
1885
04
апреля
Мужчина в Чехии хотел инвестировать в криптовалюты и чуть не потерял полтора миллиона крон
04.04.2022 19:43 Общество
Мужчина в Чехии хотел инвестировать в криптовалюты и чуть не потерял полтора миллиона крон
964
«В Праге я никто и не могу толком помочь ни семье в Харькове, ни себе». Как война и санкции повлияли на читателей 420on (Часть 3)
04.04.2022 18:01 Экономика
«В Праге я никто и не могу толком помочь ни семье в Харькове, ни себе». Как война и санкции повлияли на читателей 420on (Часть 3)
2337


Мобильная версия