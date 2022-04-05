В Komerční banka активисты протестовали против сотрудничества с Россией

На активистах были надеты маски с Путиным.

В главном офисе Komerční banka в Праге на Вацлавской площади в понедельник активисты протестовали против сотрудничества с Россией, а позже переместились к офисам Raiffeisen Group и UniCredit. Цель их протеста — заставить финансовые учреждения прекратить сотрудничество с российской горной промышленностью из-за российского вторжения в Украину.

Источник: novinky.cz