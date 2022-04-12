Политик в Чехии выложил бутерброды в форме буквы Z, дело расследует полиция

Депутаты чешского города Йилемнице призвали к отставке представителя мэрии Бронислава Калводы (SPD). На выходных он разместил в социальной сети фотографии бутербродов, украшенных сыром в форме буквы Z, которая является символом российской агрессии в Украине. Полиция расследует обстоятельства происшедшего.

Калвода уже удалил пост из своего профиля в Facebook, но фотографии все еще можно найти в Интернете, включая реакцию других пользователей. «Содержанием статьи, появившейся в минувшие выходные на конкретном профиле Facebook, занимается служба криминальной полиции и следователи Семильского территориального отдела», — заявила сегодня пресс-секретарь областной полиции Ивана Балакова.

Буква Z изображена на некоторых российских танках и другой военной технике, дислоцированной в Украине. В России, например, его также наносят на машины, дома или одежду, чтобы таким образом выразить свою поддержку российским силам в Украине.

«Он публиковал фотографии закусок, которые были сделаны из сыра в форме буквы Z на бутербродах. Если вы посмотрите на Facebook господина Калводы, вы, наверное, поймете, что это было неслучайно, как бы это ни объяснялось, и мы считаем это недопустимым, учитывая сегодняшнюю ситуацию. Исходя из этого, мы решили делать то, что является нашей компетенцией», — сказал сегодня мэр города Давид Главач (ODS).

Поэтому горсовет пока отстранил Калводу от должности председателя и члена комиссии по транспорту и общественному порядку и одновременно призвал к его отставке с должности заместителя главы мэрии.

Источник: seznamzpravy.cz

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