Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.46
USD
22.57
RUB
0.26
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01n 11 °C
Кто-то перекрасил рекламные щиты в Праге со словом «Война» на русском языке

Кто-то перекрасил рекламные щиты в Праге со словом «Война» на русском языке

anastasiia_kn 815
В Праге появились перекрашенные рекламные щиты с надписью «Война» на русском языке. По словам рекламных операторов, антивоенные картины, наносящие ущерб наружной рекламе, не являются долгосрочной тенденцией.
Кто-то перекрасил рекламные щиты в Праге со словом «Война» на русском языке

«Война!» — гласят несколько перекрашенных рекламных щитов в Праге. Одним из таких мест был, например, Вышеградский железнодорожный мост. Слоган, написанный кириллицей, появился в связи с продолжающимся российско-украинским конфликтом. Россия начала вторжение в Украину 24 февраля, в Чехию прибыло около 300 000 украинских беженцев. Чаще всего это женщины с детьми.

По словам президента Ассоциации операторов наружной рекламы, операторы не видят долгосрочной тенденции повреждения билбордов. Тем не менее, живописные и графические дополнения и изображения для рекламных площадей не являются чем-то новым в Чешской Республике или за рубежом.

 

Художники также могут поддержать Украину легально 

Проект Make Art Not War предлагает постоять за Украину, не искажая рекламное пространство. В рамках этого проекта чешские и зарубежные художники могут разработать плакат, выражающий их отношение к продолжающейся войне.

Доходы от продажи этих плакатов пойдут в коллекцию SOS Украина, созданную организацией People in Need. Работы художников-участников можно приобрести на сайте проекта.


Источник: idnes.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
война Украина Россия Чехия
Читайте
по теме 
Украинки, бежавшие в Прагу, готовят украинские деликатесы на Подоли
10.04.2022 11:16 Общество
Украинки, бежавшие в Прагу, готовят украинские деликатесы на Подоли
3765
Эвакуация, регистрация в Чехии, жилье, юристы. Полезные ссылки для украинцев в Чехии — Евакуація, реєстрація у Чехії, житло, юристи. Корисні посилання для українців у Чехії
08.04.2022 10:40 Политика
Эвакуация, регистрация в Чехии, жилье, юристы. Полезные ссылки для украинцев в Чехии — Евакуація, реєстрація у Чехії, житло, юристи. Корисні посилання для українців у Чехії
19396
Чех получил 20 лет тюрьмы за участие в боевых действиях в Украине
07.04.2022 14:41 Общество
Чех получил 20 лет тюрьмы за участие в боевых действиях в Украине
2971
Активисты перекрыли движение своими телами. Протестовали перед зданием правительства
06.04.2022 12:58 Общество
Активисты перекрыли движение своими телами. Протестовали перед зданием правительства
3136
Последние новости:
12
апреля
В этом году продукты в Чехии подорожают на треть
12.04.2022 21:03 Экономика
В этом году продукты в Чехии подорожают на треть
228
В Чехии запущено мобильное приложение для беженцев Smart Migration
12.04.2022 17:05 Общество
В Чехии запущено мобильное приложение для беженцев Smart Migration
864
Девушка хотела прыгнуть с Карлова моста. Ей помешал прохожий
12.04.2022 15:21 Экономика
Девушка хотела прыгнуть с Карлова моста. Ей помешал прохожий
2756
Кота выкинули с девятого этажа. В Либерце состоится суд
12.04.2022 15:03 Общество
Кота выкинули с девятого этажа. В Либерце состоится суд
768
Злинская скорая помощь будет ездить на электромобиле
12.04.2022 13:23 Общество
Злинская скорая помощь будет ездить на электромобиле
245
Пьяные туристы в Праге прыгали по капотам припаркованных авто
12.04.2022 12:53 Экономика
Пьяные туристы в Праге прыгали по капотам припаркованных авто
4051
Пражский центр помощи беженцам 14 апреля переедет на Высочаны
12.04.2022 12:24 Общество
Пражский центр помощи беженцам 14 апреля переедет на Высочаны
591
Как проходит экзамен в среднюю школу в Чехии для украинцев? Инструкция для школьников
12.04.2022 11:57 Общество
Как проходит экзамен в среднюю школу в Чехии для украинцев? Инструкция для школьников
1736
Прага выделит 9 миллионов на помощь бездомным
12.04.2022 11:14 Общество
Прага выделит 9 миллионов на помощь бездомным
334
26 500 беженцев стали ходить в Чехии в детские сады и начальные школы
12.04.2022 11:15 Общество
26 500 беженцев стали ходить в Чехии в детские сады и начальные школы
436


Мобильная версия