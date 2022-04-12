Кто-то перекрасил рекламные щиты в Праге со словом «Война» на русском языке

«Война!» — гласят несколько перекрашенных рекламных щитов в Праге. Одним из таких мест был, например, Вышеградский железнодорожный мост. Слоган, написанный кириллицей, появился в связи с продолжающимся российско-украинским конфликтом. Россия начала вторжение в Украину 24 февраля, в Чехию прибыло около 300 000 украинских беженцев. Чаще всего это женщины с детьми.
По словам президента Ассоциации операторов наружной рекламы, операторы не видят долгосрочной тенденции повреждения билбордов. Тем не менее, живописные и графические дополнения и изображения для рекламных площадей не являются чем-то новым в Чешской Республике или за рубежом.
Художники также могут поддержать Украину легально
Проект Make Art Not War предлагает постоять за Украину, не искажая рекламное пространство. В рамках этого проекта чешские и зарубежные художники могут разработать плакат, выражающий их отношение к продолжающейся войне.
Доходы от продажи этих плакатов пойдут в коллекцию SOS Украина, созданную организацией People in Need. Работы художников-участников можно приобрести на сайте проекта.
Источник: idnes.cz
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