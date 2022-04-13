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«Мы не безразличны к ситуации в Украине». Česká spořitelna готова дать беженцам по 3000 крон

«Мы не безразличны к ситуации в Украине». Česká spořitelna готова дать беженцам по 3000 крон

anastasiia_kn 434
Банк Česká spořitelna предлагает помощь беженцам из Украины, пострадавших в результате войны, а также гражданам Украины, проживающим в Чехии.
«Мы не безразличны к ситуации в Украине». Česká spořitelna готова дать беженцам по 3000 крон

Гражданину Украины, которому уже исполнилось 18, для оформления счета в банке требуется только загранпаспорт Украины с визой или украинский внутренний паспорт.

Личный счет предлагает:

— бесплатные платежи – в ЧР и в Украину,

— платежи виртуальной картой сразу после открытия счета (за каждый платеж виртуальной картой банк вносит 5 крон на помощь Украине),

— дисконтную программу Moneyback,

— бонус 3000 крон: 2500 крон в месяц на новый счет, еще 500 крон будут поступать ежемесячно в течение полугода.

Открыть личный счет можно в любом из отделений или онлайн с помощью чата на украинском языке.

 

Источник: csas.cz

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Украина украинцы финансовая помощь Чехия
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