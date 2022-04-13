«Мы не безразличны к ситуации в Украине». Česká spořitelna готова дать беженцам суммарно 3000 крон

Гражданину Украины, которому уже исполнилось 18, для оформления счета в банке требуется только загранпаспорт Украины с визой или украинский внутренний паспорт.
Личный счет предлагает:
— бесплатные платежи – в ЧР и в Украину,
— платежи виртуальной картой сразу после открытия счета (за каждый платеж виртуальной картой банк вносит 5 крон на помощь Украине),
— дисконтную программу Moneyback,
— бонус 3000 крон: если вы положите на счет 2500 крон в месяц, еще 500 крон будут поступать ежемесячно в течение полугода.
Открыть личный счет можно в любом из отделений или онлайн с помощью чата на украинском языке.
Источник: csas.cz
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