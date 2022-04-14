Глава Сената Чехии Милош Выстрчил едет в Украину

Глава Сената Милош Выстрчил (ODS) едет в Украину по приглашению Председателя Верховной Рады Украины. Об этом в ответ на вопрос ЧТК сообщила секретарь верхней палаты парламента Яна Таушова.

Выстрчила будут сопровождать Йиржи Ружичка (TOP 09), вице-президент Сената, Павел Фишер, независимый сенатор, а также польские сенаторы во главе с председателем Палаты Томашем Гродским.

Выстрчил рано утром в четверг в Twitter выложили совместное фото сенаторов из поезда с комментарием «Есть приглашения, от которых не отказываются» и хэштегом Сенат Украины.

Месяц назад премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) совершил поездку в Киев вместе со своими польскими и словенскими коллегами.

Источник: novinky.cz

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