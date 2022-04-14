Чешские дипломаты вернулись в Посольство в Киеве, сообщило в среду Министерство иностранных дел в Twitter. Чешская Республика хочет таким образом выразить поддержку Украине, говорится в сообщении ведомства. Посольство в украинской столице было закрыто с начала российского вторжения. МИД 13 апреля опубликовал фотографии поднятия чешского флага у посольства в Киеве.

«В Киеве снова развевается чешский флаг, чешские дипломаты вернулись. Это один из многих шагов, которыми мы выражаем поддержку Украине», — заявили представители внешнеполитического ведомства. На прошлой неделе министр иностранных дел Ян Липавский oзвучил без дальнейших подробностей, что Чешская Республика стремится к возвращению своих дипломатов в Киев.

Премьер-министр Петр Фиала сообщил во вторник, что Прага рассматривает все меры для обеспечения того, чтобы Чехия могла иметь самые оптимальные отношения с Украиной во всех направлениях.

Источник: radio.cz

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