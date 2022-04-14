Детей беженцев не исключат из системы образования Украины. Они могут учиться в чешских школах

Некоторые украинские беженцы были обеспокоены, когда до них дошла информация о том, что их дети, кроме чешской школы, должны участвовать еще и в украинском дистанционном обучении. В противном случае им грозит полное исключение из системы образования. Выяснилось, что это не является правдой. Информацию подтвердили чешское министерство образования и посольство Украины в Чехии.

Из 279 тысяч беженцев, приехавших из Украины в Чехию, 41% – дети. Более 23 тысяч из них, по данным Министерства образования Чехии, могут ходить в чешские начальные школы. Наибольшее количество учеников зафиксировали Прага и Среднечешский край.

Однако школьное образование юных украинцев может повредить дезинформация, которая между ними распространяется: «Если украинские дети не будут участвовать в дистанционном обучении украинских школ, их отчислят из украинской начальной школы и по возвращении на родину они не смогут продолжить свое образование там».

Если родители поверили в ложную информацию, то они оказались перед выбором: отправлять своего ребенка утром в чешскую школу или лучше так не делать и позволить детям участвовать только в дистанционном обучении, которое внедрили некоторые украинские заведения.

Но эти опасения безосновательны. Хотя сначала было неясно, признает ли Министерство образования и науки Украины обучение в чешской школе, вопрос об отчислении детей из украинских школ никогда не стоял. Об этом сообщила секретарь по культуре и прессе посольства Украины в Чехии Татьяна Окопная.

В начале этой недели страны договорились о признании обучения в чешских школах, так что ученик может использовать любой вариант – чешскую школу, украинскую школу или комбинацию обоих:

«Если ребенок будет посещать только чешскую школу, а со следующего года вернется в украинскую школу, то там признают факт обучения в Чехии и то, что ребенок успешно завершил учебный год. В таком случае достаточно будет любого подтверждения, выданного директором чешской школы, в котором будет указано, когда ученик посещал занятия. Украинская школа это признает и переведет ребенка в следующий класс», – заверила она.

Также на вопрос отреагировало и чешское министерство образования, подтвердив, что украинские школы признают школьное образование в Чехии:

«Если украинского ребенка приняли в чешскую школу, он проходит обязательное обучение здесь и не обязан посещать дистанционное обучение в украинской школе. Признается факт, что он проходит обязательную школьную учебу в Чехии». – написала изданию пресс-секретарь ведомства Анета Леднова.

Ранее чешский министр образования Петр Газдик заявил, что часть украинцев предпочитает дистанционное обучение чешским школам: «Да, украинские родители иногда пишут своим детям объяснительные и оправдывают их отсутствие в чешской школе, чтобы дети имели время для дистанционного обучения на украинском языке, потому что боятся и верят, что война в ближайшие недели закончится. Понятно, что они хотят, чтобы их дети получили аттестат в Украине», – сказал он.

Источник: irozhlas.cz

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