Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.44
USD
22.6
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 10 °C
Россия заявила, что Чехия не может предоставлять Украине советскую технику

Россия заявила, что Чехия не может предоставлять Украине советскую технику

420on.cz 580
​В дипломатической ноте Россия предупредила чешскую сторону, что Чехия не может поставлять оружие советского производства третьим странам без ее согласия. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Ян Липавский. По его словам, чешское министерство не будет реагировать на это заявление.
Россия заявила, что Чехия не может предоставлять Украине советскую технику

«В МИД поступила дипломатическая нота о том, что нам якобы не разрешается поставлять оружие советского производства в третьи страны без разрешения России. МИД никак не отреагировал на эту ноту и не отреагирует в связи с тем, что это  бессмысленный вздор. Не существует документа, запрещающего реэкспорт военной техники советского производства. Это еще один способ, которым Россия лжет, требуя прекратить нашу поддержку Украины», — сказал министр. По его словам, военная и другая помощь Украине отвечает стратегическим интересам Чехии.

На этой неделе Россия официально предупредила США и другие западные страны, что их поставки оружия на Украину разжигают конфликт и могут иметь «непредсказуемые последствия».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в пятницу, что Москва направила аналогичные сообщения о поставках оружия Украине «всем странам», очевидно, имея в виду страны НАТО. Чехия является членом НАТО с 1999 года.

«В начале марта посол России проинформировал замглавы МИД Чехии, что Россия ожидает террористических атак на колонны с западным оружием в Украине. Мы однозначно трактуем это как угрозу, которую сама Россия готовила и готовит диверсионные акции. Российская сторона заявила, что никак не сможет воспрепятствовать этим действиям, что мы понимаем как очередную из череды угроз со стороны России. Российская сторона передала аналогичные сообщения другим нашим союзникам из ЕС и НАТО», — сказал министр Липавски.

Он добавил, что Россия пытается отговорить страны ЕС и НАТО от помощи Украине с самого начала ее агрессии.

Ранее сообщалось, что Чехия отправила в Украину модернизированные советские танки Т-72М. Чехия также поставляла украинцам боевые машины пехоты, гаубицы и ракетные установки.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Украина Чехия оружие
Читайте
по теме 
Помощь Украине из Чехии: деньги, жилье, транспорт. Инструкция | Допомогти Україні із Чехії: гроші, житло, транспорт
16.04.2022 09:09 Политика
Помощь Украине из Чехии: деньги, жилье, транспорт. Инструкция | Допомогти Україні із Чехії: гроші, житло, транспорт
21422
Порталы по поиску работы в Чехии представили видеокурс чешского для украинцев
15.04.2022 10:06 Общество
Порталы по поиску работы в Чехии представили видеокурс чешского для украинцев
1742
Make Art Not War в Чехии. Приглашаются известные художники-дизайнеры плакатов для благотворительной акции помощи Украине
15.04.2022 09:36 Общество
Make Art Not War в Чехии. Приглашаются известные художники-дизайнеры плакатов для благотворительной акции помощи Украине
438
Детей беженцев не исключат из системы образования Украины. Они могут учиться в чешских школах
14.04.2022 16:05 Политика
Детей беженцев не исключат из системы образования Украины. Они могут учиться в чешских школах
1274
Последние новости:
16
апреля
Пожарные спасли экипаж парусника на Маховом озере
16.04.2022 11:12 Общество
Пожарные спасли экипаж парусника на Маховом озере
332
15
апреля
Голый мужчина катался в пражском метро
15.04.2022 14:10 Общество
Голый мужчина катался в пражском метро
2753
Выручка ресторанов в первом квартале в Чехии выросла
15.04.2022 14:34 Экономика
Выручка ресторанов в первом квартале в Чехии выросла
1040
Выставка стекла, керамики и фарфора в Национальном техническом музее
15.04.2022 10:18 Культура
Выставка стекла, керамики и фарфора в Национальном техническом музее
948
Правительство Чехии утвердило снижение акцизов на дизельное топливо и бензин
15.04.2022 10:12 Экономика
Правительство Чехии утвердило снижение акцизов на дизельное топливо и бензин
1004
Панголины из Тайваня прибыли в пражский зоопарк
15.04.2022 09:06 Общество
Панголины из Тайваня прибыли в пражский зоопарк
989
14
апреля
Парк развлечений Mirakulum открыл новый сезон
14.04.2022 20:28 Общество
Парк развлечений Mirakulum открыл новый сезон
3410
Европейская комиссия раскритиковала Чехию за сортировку мусора. На ответ дали 2 месяца
14.04.2022 16:23 Общество
Европейская комиссия раскритиковала Чехию за сортировку мусора. На ответ дали 2 месяца
2936
Детей беженцев не исключат из системы образования Украины. Они могут учиться в чешских школах
14.04.2022 16:05 Политика
Детей беженцев не исключат из системы образования Украины. Они могут учиться в чешских школах
1274
Британец был выдворен из Чехии на 3 года после взрыва в аэропорту
14.04.2022 15:50 Экономика
Британец был выдворен из Чехии на 3 года после взрыва в аэропорту
2438


Мобильная версия