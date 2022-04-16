Россия заявила, что Чехия не может предоставлять Украине советскую технику

​В дипломатической ноте Россия предупредила чешскую сторону, что Чехия не может поставлять оружие советского производства третьим странам без ее согласия. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Ян Липавский. По его словам, чешское министерство не будет реагировать на это заявление.

«В МИД поступила дипломатическая нота о том, что нам якобы не разрешается поставлять оружие советского производства в третьи страны без разрешения России. МИД никак не отреагировал на эту ноту и не отреагирует в связи с тем, что это бессмысленный вздор. Не существует документа, запрещающего реэкспорт военной техники советского производства. Это еще один способ, которым Россия лжет, требуя прекратить нашу поддержку Украины», — сказал министр. По его словам, военная и другая помощь Украине отвечает стратегическим интересам Чехии.

На этой неделе Россия официально предупредила США и другие западные страны, что их поставки оружия на Украину разжигают конфликт и могут иметь «непредсказуемые последствия».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в пятницу, что Москва направила аналогичные сообщения о поставках оружия Украине «всем странам», очевидно, имея в виду страны НАТО. Чехия является членом НАТО с 1999 года.

«В начале марта посол России проинформировал замглавы МИД Чехии, что Россия ожидает террористических атак на колонны с западным оружием в Украине. Мы однозначно трактуем это как угрозу, которую сама Россия готовила и готовит диверсионные акции. Российская сторона заявила, что никак не сможет воспрепятствовать этим действиям, что мы понимаем как очередную из череды угроз со стороны России. Российская сторона передала аналогичные сообщения другим нашим союзникам из ЕС и НАТО», — сказал министр Липавски.

Он добавил, что Россия пытается отговорить страны ЕС и НАТО от помощи Украине с самого начала ее агрессии.

Ранее сообщалось, что Чехия отправила в Украину модернизированные советские танки Т-72М. Чехия также поставляла украинцам боевые машины пехоты, гаубицы и ракетные установки.

Источник: novinky.cz