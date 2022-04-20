Хакеры «положили» портал государственного управления Чехии. Виновна группировка Killnet

Предположительно, текущая хакерская атака может касаться Чешских железных дорог или систем некоторых внутренних аэропортов. Не работает портал государственного управления, находящийся в ведении Министерства внутренних дел. В атаке призналась пророссийская хакерская группировка Killnet.

По данным Национального управления кибербезопасности и информационной безопасности (NÚKIB), хакеры атаковали некоторые чешские веб-сайты. В ведомстве ещё оценивают ситуацию и серьезных последствий пока не обнаружили. Об этом NÚKIB сообщил сегодня в своем Twitter-аккаунте. В ведомстве также сослались на предупреждение о кибератаках в связи с происходящим в Украине.

По данным NÚKIB, это были так называемые DDoS-атаки. Они заключаются в том, что с неизвестных IP-адресов приходят много запросов в один момент, провоцируя сбои, и сайт перестает работать. Это ограничивает доступ пользователей к атакованому сайту.

Чешские железные дороги со вторника решают проблему с перебоями в работе мобильного приложения My Train, сообщил сегодня утром представитель железных дорог Лукаш Кубат. Купить билеты онлайн не получится, с поиском пересадок тоже проблемы. «Перевозчик работает над устранением проблем», — сказал Кубат.

Утром портал государственного управления portal.gov.cz заявил, что «в настоящее время проводится технологическое отключение с целью усиления безопасности веб-сайта». МВД еще не прокомментировало ситуацию. Зафиксировал хакерскую атаку и аэропорт в Карловых Варах сегодня ночью.

В атаках призналась хакерская группа Killnet — таких сайтов было десять. Называли и Komerční banka, но там не зафиксировали ни одной такой атаки.

NÚKIB обращал внимание на повышенный риск кибершпионажа и кибератак в связи с ситуацией в Украине в конце января, затем еще раз в конце февраля. Он призвал организации, регулируемые Законом о кибербезопасности, и другие отечественные организации, особенно средства массовой информации, проявлять бдительность в отношении наиболее часто используемых методов атак и обновлять информационные системы, чтобы предотвратить использование известных уязвимостей.

Источник: ceskenoviny.cz