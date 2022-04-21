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Коммунист Войтех Филипп встал на защиту учительницы, утверждавшей, что в Киеве ничего не происходит

Коммунист Войтех Филипп встал на защиту учительницы, утверждавшей, что в Киеве ничего не происходит

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Бывший председатель KSČM Войтех Филип заступился за учительницу в своем твиттер-аккаунте. Ее интерпретацию записали сами студенты. Учительница больше не преподает в школе. В своем заявлении Филип ссылается на Хартию основных прав и свобод и право как на свободу выражения мнения, так и на информацию.
Коммунист Войтех Филипп встал на защиту учительницы, утверждавшей, что в Киеве ничего не происходит

Случай с учительницей, которая использовала урок в пражской начальной школе, чтобы поговорить про войну в Украине, произошел на прошлой неделе. Однако ее интерпретация для восьмиклассников содержала информацию, распространяемую российской пропагандой, поэтому ученики записали в классе аудиозапись на 18 минут.

 

«CT 1 принадлежит к группе СМИ, связанных с миллиардером Соросом»

В записи рассказывается различная ложь, которая традиционно распространяется на дезинформационных сайтах. «Буквально вчера мне случайно попалось фото сегодняшнего Киева [...].  Как будто там ничего не происходит», — говорит учительница Мартина Беднаржова в записи.

Студенты утверждали, что видели в репортажах Чешского телевидения, что Киев горит. «CT 1 принадлежит к группе СМИ, связанных с миллиардером Соросом. И мы точно знаем, для кого это», — говорит Беднаржова в записи, добавляя, что студенты должны искать информацию в большем количестве источников.

 

Ограничения прав и свобод?

После того, как дело осветили в СМИ, учительница мнение не поменяла.  В социальных сетях ее защитил Войтех Филип, неуспешный кандидат в палату депутатов и бывший председатель KSČM:

«Я знаю ситуацию учителя чешского языка из Праги 6 только из СМИ, но как юрист я напоминаю и директору, и мэру, статью 17 (1) и (2) нашей Хартии основных прав и свобод и право как на свободу выражения мнений, так и на информацию. Их ограничения неконституционны», — написал он в своем профиле в Twitter.

Сама учительница не считает, что совершила ошибку, и утверждает, что представила ученикам факты. «На уроке мы рассмотрели широко обсуждаемую сегодня тему российско-украинской войны и краткий обзор истории обоих государств. Я работала только с проверенными и исторически задокументированными фактами», — написала Беднаржова.

 

«Меня потрясло содержание записи», — говорит директор

Эксперт по образованию и представитель «Českých elfů», занимающихся дезинформацией, сказал, что интерпретация учителя выходит за рамки базовой информационной грамотности. 

«Здесь, конечно, учительница попадает в ситуацию, когда заявляет очевидную чушь», — сказал Богумил Картоус.

 

Директор начальной школы распорядилась не допускать учительницу к работе с детьми. «Меня потрясло содержание записи, я вообще не могла представить, что такой образованный человек может читать такую ​​лекцию перед детьми, полную ненависти, неправды и преподносить детям такие вещи», — сказала Рената Ридлова и добавила, что хочет прекратить работу с Мартиной Беднаржовой после Пасхи.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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