Только половина чехов считает СМИ свободными. Это самый большой показатель в Вышеградской четверке

Почти половина чехов считает, что СМИ выполняют свою работу без вмешательства правительства и цензуры. Об этом свидетельствует исследование Median, посвященное восприятию свободы СМИ в Чехии, Словакии, Польше и Венгрии.
Даже с показателем, что половина чехов не считает СМИ в своей стране свободными, чехи все же намного превосходят средний показатель Вышеградской четверки в этом вопросе — в среднем только 38% людей считают СМИ свободными.
Согласно опросу, чехи в основном не согласны с утверждением, что владелец СМИ имеет право вмешиваться в его содержание. Против этого 62%, это было бы приемлемо для 19% людей. По мнению 80% чехов, правительство не имеет права влиять на СМИ. Этот самый высокий показатель в Вышеградской четверке. Меньше всего к этому мнению склоняются венгры, чуть больше половины населения.
В Чехии люди больше против того, чтобы правительство поддерживало СМИ более финансово, например, субсидиями или налоговыми льготами. В Польше, с другой стороны, почти половина населения поддерживает эти меры.
Опрос Median основан на ответах 4069 респондентов старше восемнадцати лет. 1010 из Чехии, 1000 из Словакии, 1043 из Польши и 1016 из Венгрии. Сбор данных проходил с 1 по 17 февраля этого года.
Источник: zpravy.aktualne.cz
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