Чешские СМИ о параде на Красной площади 9 мая в честь Дня Победы: «Путин ничем не удивил»

Президент России Владимир Путин выступил на военном параде в честь годовщины окончания Второй мировой войны в Москве в понедельник. Что пишут об этом чешские СМИ?

ct24.ceskatelevize.cz написали:

«Путин ничем не удивил. Его речь соответствует ситуации на поле боя», — оценивают Липавский и Перебийнис

Президент России Владимир Путин выступил на военном параде в честь годовщины окончания Второй мировой войны в Москве в понедельник. В своем выступлении он среди прочего сказал, что вторжение в Украину было единственно правильным решением и реакцией на действия западных стран и Киева. Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис и министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в программе «События, комментарии» сошлись во мнении, что глава Кремля в своем выступлении лишь повторил старую ложь и ничего нового не анонсировал. По их словам, это отражает неудачи российских солдат на поле боя.

Перед началом военного парада в Москве предполагалось, что Путин в своем выступлении официально объявит войну Украине, чтобы он мог начать мобилизацию. Однако, по словам Липавского, глава Кремля продемонстрировал лишь стандартную военную риторику, ничего удивительного, и таким образом выступление могло в какой-то степени успокоить Запад. «Это был классический путинский набор лжи», — комментирует министр. По словам Липавского, речь президента России таким образом отражает то, что вторгшиеся в Украину войска не в состоянии выполнить поставленные задачи, которые изначально заключались в том, чтобы захватить Киев, а затем как минимум контролировать Донбасс на востоке страны. По его словам, в России праздновать было нечего. «Мне кажется, что торжества прошли слабо», — считает министр. В настоящее время бои идут на востоке страны, где российская армия пытается взять под контроль Луганскую и Донецкую области. Однако в последние недели их прогресс был очень медленным. Украинцы в нескольких местах даже перешли в контратаки.

Посол Украины также согласен с тем, что в понедельник в Москве не было слышно ничего нового. «Это та же ложь, та же риторика. Путин даже не пытался придумать достоверную причину или повод для нападения, и, похоже, российское общество даже не нуждается в каких-либо объяснениях», — сказал Перебийнис.

Путин также назвал вторжение в Украину единственно правильным решением и ответом на действия западных стран и Киева. Атака якобы была превентивным ударом для защиты России. Однако, по словам Липавского, Путин не говорит ничего нового — он назвал расширение НАТО угрозой для России еще в 2008 году на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Запад сделал одну вещь, а именно то, что наш образ жизни, наша демократия, права человека, свобода слова, то, как мы ведем бизнес, то, как мы живем, просто намного привлекательнее, и страны, которые вышли из Советского Союза, Прибалтика, Украина и даже жители Белоруссии просто хотят жить по-нашему и не заботятся о диктате Москвы. Это единственное, что "сделал" Запад», — отвечает министр.

Перебайнис далее заявил, что каждая война должна заканчиваться соглашением. Но никаких приемлемых условий мира Россия пока не предложила. «Требования Путина означают капитуляцию Украины», — сказал посол. «Украина готова к компромиссу, но мы должны понимать, что то, чего требует Россия, неприемлемо для украинского правительства», — добавил он.



seznamzpravy.cz написал:

Что читалось в глазах Путина?

Не танки, межконтинентальные баллистические ракеты и марширующие солдаты, а Владимир Путин — звезда 77-й годовщины Великой Отечественной войны, советского названия Второй мировой войны.

Кремлевские часы бьют десять. Журналисты напряглись. До выступления хозяина Кремля перед армией остается четверть часа. [...]

Как и ветераны на трибунах, которым пришлось провести последние несколько недель взаперти на карантине. А поскольку мы ничего не знаем, мы, журналисты, стоим чуть ближе к побеждающим войскам, но дальше от Путина. Только он знает, что будет дальше.

«Если Путин объявит войну, c меня пиво», — с озорной улыбкой говорит российский коллега. Вступительная церемония подходит к концу. Министр обороны Сергей Шойгу, сидевший в черном лимузине с номером 0001, осмотрел своих солдат и припарковался. Теперь очередь российского лидера.

«В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым, в Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия, блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий», — гремел Путин в микрофон.

«Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия нанесла упреждающий удар по агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной и независимой страны», — сказал он.

Он добавил, что россияне никогда не откажутся от любви к родине, вері и традиционных ценностой, обычаев предков, уважения ко всем народам и культурам. И все. На красную кнопку ядерного арсенала никто не нажал, войну не объявили.

Но зрители на трибунах, видимо, остались довольны. Они аплодировали уходящему Путину. Он, безусловно, оправдал минимальные ожидания россиян: обругал Запад, обещал победу, вспоминал Вторую мировую войну, и говорил, что детям солдат будет легче поступить в институт. Что еще можно пожелать? Ведь никто не мог всерьез предположить, что Путин объявит мир?

Звучат пушечные выстрелы и гимн России. Красная площадь оживает. Солдаты начинают маршировать. Молодые армейские барабанщики начинают стучать по инструментам и первыми выходят на площадь. За ними следуют знаменосцы с российским триколором и красным знаменем Победы, которое советские воины водрузили над Рейхстагом.

Марширующие строи солдат сменяются под взглядом Владимира Путинами и почетных гостей. Что видит кремлевский владыка, когда видит марширующих мальчишек, которые вскоре могут оказаться на украинском фронте? Ему жаль? Или они для него не более чем спичечные коробки — служат только его целям?

Когда российский лидер попал в объектив камеры, на его лице не было не отразился ни успех, ни энтузиазм, а скорее холодность или, может быть, беспокойство.

Прибывает военная техника. Сначала на Красной площади тарахтит двигатель танка Т-34 времен Второй мировой войны. Он должен «соединить» победоносное прошлое с настоящим. За ним появляются современные бронемашины, танки, зенитные комплексы и межконтинентальные ракеты на колесах, напоминающие ожившую теорию компенсации Альфреда Адлера.

Грохот танков смолк. Зрители и журналисты обратили взоры к небу. Напрасно. Из-за непогоды участие ВВС и авиации над Красной площадью было отменено. Гвоздь программы в виде восьми МиГов, образующих букву Z в поддержку российской агрессии против Украины, так и не появился в небе. [...]

Заканчивается военный парад под Кремлем. Владимир Путин войну не объявлял, а россияне избежали мобилизации. Это не означает, что российская агрессия против Украины скоро прекратится. Напротив. Она продлится дольше, будет более кровавой и бессердечной.

Сeskenoviny.cz пишут:



«Во время войны в Украине прошли празднования годовщины разгрома нацизма в Москве»

Военный парад по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел сегодня на Красной площади в Москве в присутствии президента России Владимира Путина. Однако традиционные торжества, помимо мегаполиса проходившие и во многих других городах России, праздновались в тени российского вторжения в Украину в конце февраля этого года.

Кремль отрицает, что празднование годовщины было бы неуместным, даже учитывая войну в Украине. В военном параде на Красной площади приняли участие 11 тысяч военнослужащих и 131 единица военной техники, пишет агентство ТАСС. [...] Из зоны боевых действий также прибыли участники боевых действий на украинском Донбассе, которые передвигались на новейших бронетранспортерах.

По оценке Запада, Россия в начале войны направила в Украину около 150 000 военнослужащих. По данным Киева, с тех пор они потеряли около 25 650 человек, что более чем вдвое превышает количество участников московского парада. Эти данные проверить не является возможным.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил сегодня, что Москва отменяет воздушную часть парада из-за плохой погоды. Самолет Ил-80, некогда прозванный «самолетом Судного дня», также должен был пролететь над Красной площадью, поскольку он должен быть центром управления российского руководства в случае ядерной войны. По данным Гидрометцентра России, сегодня в столице облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, местами грозы.

Как сообщает Униан, украинский эксперт Олег Жданов заявил, что причиной отмены авиашоу сегодня стала не погода, а, видимо, политика. По его словам, во время выступления в Москве царила хорошая погода, что и видно по телекадрам.

Путин выступил с центральной трибуны вскоре после начала мероприятия. В параде также принял участие министр обороны Сергей Шойгу, необычайно скромное появление которого на публике практически с начала войны на Украине вызвало ряд предположений о его здоровье. Напротив, не хватало начальника штаба Валерий Герасимов, якобы недавно получившего травмы на Донбассе. В этом году ни один государственный деятель из-за рубежа не участвовал в программе на Красной площади, за границей российское вторжение вызвало резкую критику и обеспокоенность. [...]

По словам британского эксперта по оборонной промышленности Николаса Драммонда, парад в этом году был умеренных масштабов. «Но мы увидели дисциплину и точность, которых не хватало в прошлый раз. На многих лицах была написана стальная решимость. Это говорит о том, что Путин укрепился во власти после недавних событий, а не был ослаблен», — сказал аналитик CNN.

Россияне отметили 77-летие окончания Великой Отечественной войны военными парадами в 28 городах. Первая демонстрация силы прошла во Владивостоке на Дальнем Востоке России, где проехали легендарные советские танки Т-34 времен Второй мировой войны.

Парад с 300-метровой георгиевской лентой в честь празднования 9 мая, прошел через Мариуполь в Украине, который в значительной степени контролируется российскими войсками. Лента теперь считается символом поддержки российского вторжения в Украину.

Сегодняшний парад в Мариуполе возглавил глава сепаратистской пророссийской Донецкой народной республики Денис Пушилин, сообщает портал «Медуза». По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, жители города участия в акции не принимали — ленту носили волонтеры из Новоазовска и Донецка из Донецкой области, в основном россияне. Как сообщает CNN, Андрющенко также сообщил, что российские солдаты зажгли вечный огонь в разрушенном городе и возложили цветы к недавно отреставрированным памятникам. «День Победы оккупанты отмечают на костях мариупольцев», — говорится в сообщении городского совета Мариуполя.