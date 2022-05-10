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Чехия заменила Россию в Совете ООН по правам человека

Чехия заменила Россию в Совете ООН по правам человека

420on.cz 228
Чешская Республика вошла в Совет ООН по правам человека. Место стало вакантным в начале апреля после того, как Россия была исключена из Совета из-за военной агрессии в Украине.
Чехия заменила Россию в Совете ООН по правам человека

Активно голосовали 157 государств, 23 воздержались. Для избрания требовалось не менее 97 голосов. Чехия, как единственная страна-кандидат, получила 157 голосов.

Срок полномочий начинается 10 мая 2022 года и заканчивается 31 декабря 2023 года.

​Совет по правам человека является межправительственным органом в системе Организации Объединенных Наций, отвечающим за содействие всеобщему уважению и защите всех прав человека по всему миру и за рассмотрение ситуаций, связанных с нарушением прав человека, а также подготовку соответствующих рекомендаций. В компетенцию Совета входит обсуждение всех тематических вопросов и ситуаций в области прав человека, которые требуют его внимания в течение всего года. Заседания Совета по правам человека проходят в Офисе ООН в Женеве.

Совет состоит из 47 государств-членов Организации Объединенных Наций, которые избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Совет по правам человека сменил предшествующую ему Комиссию О​ОН по правам человека.

Россия также была членом до начала апреля, но Генассамблея ООН приняла решение приостановить членство России в совете из-за войны на Украине, где российские солдаты убивали и пытали мирных жителей.

Две недели назад Чехия выдвинула свою кандидатуру на замену России в Совете ООН по правам человека.

Источник: novinky.cz

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