Чехия заменила Россию в Совете ООН по правам человека

Активно голосовали 157 государств, 23 воздержались. Для избрания требовалось не менее 97 голосов. Чехия, как единственная страна-кандидат, получила 157 голосов.
Срок полномочий начинается 10 мая 2022 года и заканчивается 31 декабря 2023 года.
Совет по правам человека является межправительственным органом в системе Организации Объединенных Наций, отвечающим за содействие всеобщему уважению и защите всех прав человека по всему миру и за рассмотрение ситуаций, связанных с нарушением прав человека, а также подготовку соответствующих рекомендаций. В компетенцию Совета входит обсуждение всех тематических вопросов и ситуаций в области прав человека, которые требуют его внимания в течение всего года. Заседания Совета по правам человека проходят в Офисе ООН в Женеве.
Совет состоит из 47 государств-членов Организации Объединенных Наций, которые избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Совет по правам человека сменил предшествующую ему Комиссию ООН по правам человека.
Россия также была членом до начала апреля, но Генассамблея ООН приняла решение приостановить членство России в совете из-за войны на Украине, где российские солдаты убивали и пытали мирных жителей.
Две недели назад Чехия выдвинула свою кандидатуру на замену России в Совете ООН по правам человека.
Источник: novinky.cz
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