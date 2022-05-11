Земан разрешил чехам служить в украинской армии

Президент Милош Земан разрешил 103-м гражданам Чехии присоединиться к Вооруженным силам Украины.

В середине марта сообщалось, что уже начали поступать заявки на возможность сражаться в Украине. На тот момент Минобороны зарегистрировало их около 500.

В начале марта Фиала договорился с Земаном, что людям, которые едут воевать за Украину, не будет грозить наказание.

По словам адвоката по конституционным вопросам Яна Киселы, президент Земан завершил формальный процесс утверждения своей подписью. Решение еще не подписал премьер-министр Петр Фиала.

Источник: seznamzpravy.cz

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