Опрос показал, что большинство чехов поддерживают ограничение или запрет дезинформационных СМИ

После начала войны в Украине чешская интернет-ассоциация CZ.NIC заблокировала несколько веб-сайтов после консультаций с государственными службами безопасности и на основании рекомендации правительства. По причинам, связанным с вторжением России в Украину, сайты угрожали национальной безопасности Чехии.
«Под понятием дезинформации каждый представляет себе что-то свое. Но совершенно очевидно, что большинство людей беспокоит ложь в политике и СМИ», — сказал Никола Горжейш, который проводит исследование влияния дезинформации в Институте STEM. По его словам, понимание того, что означает термин «дезинформация», значительно возросло за последние два года. «Все равно нельзя использовать этот термин как однозначный. Но ясно, что все общество в ужасе от искажения фактов, а не только какие-то отдельные группы», — добавил он.
Почти половина населения считает, что создателями дезинформации или ложных новостей в СМИ и Интернете являются отдельные лица или различные группы, которые создают их преднамеренно. В основном так считают люди с высшим образованием и, как правило, более молодые люди и избиратели правительственных партий, т.е. коалиций Spolu и Piráti и Starostové.
Примерно четверть чехов считают то, что «журналисты крупных СМИ работают по заказу предпринимателей», — вторая по распространенности причина распространения лжи в публичном пространстве. За это выступают все больше людей старше 60 лет и оппозиционных избирателей SPD. Около пятой части людей считают, что за неправдой стоит «политкорректность, ограничивающая то, что может или не может быть в СМИ».
Более 70% граждан согласны с тем, чтобы государство сократило или предотвратило распространение дезинформации в СМИ.
«Уровень согласия с ограничением удивителен. Кажется, мы действительно не считаем свободу распространения наших мнений и неправды абсолютной в случае угрозы войны», — сказал Горжейш.
Наибольшее влияние имеют электронные письма, пересылаемые по цепочке
По мнению авторов исследования, среди возрастных и образовательных групп нет ни одной, которая выделялась бы из данной тенденции. Людей старше 60 лет, боящихся такого шага, больше, но 66% из них все же согласны. По словам STEM, отклоняются только избиратели очень небольших протестных партий и небольшая группа людей, которые полностью доверяют российской интерпретации войны.
В конце февраля отечественная интернет-ассоциация CZ.NIC заблокировала сайты Aeronet.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz и Skrytapravda.cz. Утверждается, что сайты угрожали национальной безопасности Чехии в связи с вторжением России в Украину.
Согласно предыдущим выводам STEM, относительно немного людей имеют прямой доступ к источникам дезинформации. Например, сервер дезинформации Aeronet знает только 5% людей, а вот распространяемый контент в Facebook или по электронной почте, имеют большее влияние, утверждает STEM. По его словам, мировые ресурсы, такие как российский сервер Sputnik, имели в Чехии больший охват.
Однако в начале марта министры ЕС одобрили запрет российских государственных СМИ в связи с российской агрессией. Телевизионная сеть Russia Today и сервер Sputnik не могут работать на территории государств-членов. Три пятых взрослых чехов согласны с запретом на вещание не только отдельных, но и всех российских государственных СМИ в Евросоюзе.
«Как и в случае с ковидом, получается, что люди, верящие в самые дикие теории заговоров, составляют до 10% общества. Больше вероятно, что распространяются различные домыслы и размытые предположения, что правы на самом деле обе стороны или что правды не может быть вообще», — говорит Горжейш.
Источник: zpravy.aktualne.cz
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