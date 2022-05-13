Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.84
USD
23.88
RUB
0.38
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
03d 22 °C
Опрос показал, что большинство чехов поддерживают ограничение или запрет дезинформационных СМИ

Опрос показал, что большинство чехов поддерживают ограничение или запрет дезинформационных СМИ

anastasiia_kn 94
Три четверти чехов считают, что распространение дезинформации угрожает безопасности Чехии. Большинство из них считают правильным для государства ограничивать или предотвращать распространение средств дезинформации. Большинство людей, которые сильно доверяют официальной российской интерпретации войны в Украине, против ограничений. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством STEM в марте-апреле.
Опрос показал, что большинство чехов поддерживают ограничение или запрет дезинформационных СМИ

После начала войны в Украине чешская интернет-ассоциация CZ.NIC заблокировала несколько веб-сайтов после консультаций с государственными службами безопасности и на основании рекомендации правительства. По причинам, связанным с вторжением России в Украину, сайты угрожали национальной безопасности Чехии.

«Под понятием дезинформации каждый представляет себе что-то свое. Но совершенно очевидно, что большинство людей беспокоит ложь в политике и СМИ», — сказал Никола Горжейш, который проводит исследование влияния дезинформации в Институте STEM. По его словам, понимание того, что означает термин «дезинформация», значительно возросло за последние два года. «Все равно нельзя использовать этот термин как однозначный. Но ясно, что все общество в ужасе от искажения фактов, а не только какие-то отдельные группы», — добавил он.

Почти половина населения считает, что создателями дезинформации или ложных новостей в СМИ и Интернете являются отдельные лица или различные группы, которые создают их преднамеренно. В основном так считают люди с высшим образованием и, как правило, более молодые люди и избиратели правительственных партий, т.е. коалиций Spolu и Piráti и Starostové.

Примерно четверть чехов считают то, что «журналисты крупных СМИ работают по заказу предпринимателей», — вторая по распространенности причина распространения лжи в публичном пространстве. За это выступают все больше людей старше 60 лет и оппозиционных избирателей SPD. Около пятой части людей считают, что за неправдой стоит «политкорректность, ограничивающая то, что может или не может быть в СМИ».

Более 70% граждан согласны с тем, чтобы государство сократило или предотвратило распространение дезинформации в СМИ. 

«Уровень согласия с ограничением удивителен. Кажется, мы действительно не считаем свободу распространения наших мнений и неправды абсолютной в случае угрозы войны», — сказал Горжейш.

 

Наибольшее влияние имеют электронные письма, пересылаемые по цепочке

По мнению авторов исследования, среди возрастных и образовательных групп нет ни одной, которая выделялась бы из данной тенденции. Людей старше 60 лет, боящихся такого шага, больше, но 66% из них все же согласны. По словам STEM, отклоняются только избиратели очень небольших протестных партий и небольшая группа людей, которые полностью доверяют российской интерпретации войны.

В конце февраля отечественная интернет-ассоциация CZ.NIC заблокировала сайты Aeronet.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz и Skrytapravda.cz. Утверждается, что сайты угрожали национальной безопасности Чехии в связи с вторжением России в Украину.

Согласно предыдущим выводам STEM, относительно немного людей имеют прямой доступ к источникам дезинформации. Например, сервер дезинформации Aeronet знает только 5% людей, а вот распространяемый контент в Facebook или по электронной почте, имеют большее влияние, утверждает STEM. По его словам, мировые ресурсы, такие как российский сервер Sputnik, имели в Чехии больший охват.

Однако в начале марта министры ЕС одобрили запрет российских государственных СМИ в связи с российской агрессией. Телевизионная сеть Russia Today и сервер Sputnik не могут работать на территории государств-членов. Три пятых взрослых чехов согласны с запретом на вещание не только отдельных, но и всех российских государственных СМИ в Евросоюзе.

«Как и в случае с ковидом, получается, что люди, верящие в самые дикие теории заговоров, составляют до 10% общества. Больше вероятно, что распространяются различные домыслы и размытые предположения, что правы на самом деле обе стороны или что правды не может быть вообще», — говорит Горжейш.

 

Источник: zpravy.aktualne.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
сми Чехия пресса
Читайте
по теме 
Хакеры атакуют и чешские СМИ
29.04.2022 15:24 Общество
Хакеры атакуют и чешские СМИ
846
Только половина чехов считает СМИ свободными. Это самый большой показатель в Вышеградской четверке
27.04.2022 15:29 Политика
Только половина чехов считает СМИ свободными. Это самый большой показатель в Вышеградской четверке
1177
Чешские СМИ: редактора Первого канала Марину Овсянникову оштрафовали на 30000 рублей
15.03.2022 20:51 Общество
Чешские СМИ: редактора Первого канала Марину Овсянникову оштрафовали на 30000 рублей
3633
Чешские банки могут обанкротиться? ЧНБ предупреждает об ответственности за распространение слухов
09.03.2022 12:51 Экономика
Чешские банки могут обанкротиться? ЧНБ предупреждает об ответственности за распространение слухов
2452
Последние новости:
13
мая
Музыкальный фестиваль «Пражская весна» открылся в чешской столице
13.05.2022 09:54 Культура
Музыкальный фестиваль «Пражская весна» открылся в чешской столице
198
Квартира в аренду исчезает за неделю. Люди ходят на осмотры с деньгами в карманах
13.05.2022 09:00 Экономика
Квартира в аренду исчезает за неделю. Люди ходят на осмотры с деньгами в карманах
813
Начинается ремонт Баррандовского моста. Самыми сложными для водителей будут первые десять дней
13.05.2022 08:17 Общество
Начинается ремонт Баррандовского моста. Самыми сложными для водителей будут первые десять дней
336
12
мая
Чешские вузы должны предложить россиянам и белорусам альтернативу при обучении
12.05.2022 20:41 Общество
Чешские вузы должны предложить россиянам и белорусам альтернативу при обучении
3143
Печальный рекорд: мошенники выманили у жительницы Чехии 4,5 миллиона крон
12.05.2022 20:29 Общество
Печальный рекорд: мошенники выманили у жительницы Чехии 4,5 миллиона крон
709
Сокращается количество студентов технических специальностей. В 2021 году их стало даже меньше, чем будущих медиков
12.05.2022 17:24 Общество
Сокращается количество студентов технических специальностей. В 2021 году их стало даже меньше, чем будущих медиков
753
Коррупция в автошколе: Полиция Чехии разыскивает водителей с купленными правами
12.05.2022 15:06 Общество
Коррупция в автошколе: Полиция Чехии разыскивает водителей с купленными правами
1380
Полиция задержала 205 человек, которые нелегально перевозили беженцев через границы
12.05.2022 14:40 Общество
Полиция задержала 205 человек, которые нелегально перевозили беженцев через границы
1465
В Чехии обнаружена дифтерия
12.05.2022 12:51 Общество
В Чехии обнаружена дифтерия
1805
В Чехии во время земляных работ нашли 2000 боевых гранат и гранатометы
12.05.2022 11:49 Общество
В Чехии во время земляных работ нашли 2000 боевых гранат и гранатометы
709


Мобильная версия