Опрос показал, что большинство чехов поддерживают ограничение или запрет дезинформационных СМИ

Три четверти чехов считают, что распространение дезинформации угрожает безопасности Чехии. Большинство из них считают правильным для государства ограничивать или предотвращать распространение средств дезинформации. Большинство людей, которые сильно доверяют официальной российской интерпретации войны в Украине, против ограничений. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством STEM в марте-апреле.

После начала войны в Украине чешская интернет-ассоциация CZ.NIC заблокировала несколько веб-сайтов после консультаций с государственными службами безопасности и на основании рекомендации правительства. По причинам, связанным с вторжением России в Украину, сайты угрожали национальной безопасности Чехии.

«Под понятием дезинформации каждый представляет себе что-то свое. Но совершенно очевидно, что большинство людей беспокоит ложь в политике и СМИ», — сказал Никола Горжейш, который проводит исследование влияния дезинформации в Институте STEM. По его словам, понимание того, что означает термин «дезинформация», значительно возросло за последние два года. «Все равно нельзя использовать этот термин как однозначный. Но ясно, что все общество в ужасе от искажения фактов, а не только какие-то отдельные группы», — добавил он.

Почти половина населения считает, что создателями дезинформации или ложных новостей в СМИ и Интернете являются отдельные лица или различные группы, которые создают их преднамеренно. В основном так считают люди с высшим образованием и, как правило, более молодые люди и избиратели правительственных партий, т.е. коалиций Spolu и Piráti и Starostové.

Примерно четверть чехов считают то, что «журналисты крупных СМИ работают по заказу предпринимателей», — вторая по распространенности причина распространения лжи в публичном пространстве. За это выступают все больше людей старше 60 лет и оппозиционных избирателей SPD. Около пятой части людей считают, что за неправдой стоит «политкорректность, ограничивающая то, что может или не может быть в СМИ».

Более 70% граждан согласны с тем, чтобы государство сократило или предотвратило распространение дезинформации в СМИ.

«Уровень согласия с ограничением удивителен. Кажется, мы действительно не считаем свободу распространения наших мнений и неправды абсолютной в случае угрозы войны», — сказал Горжейш.

Наибольшее влияние имеют электронные письма, пересылаемые по цепочке

По мнению авторов исследования, среди возрастных и образовательных групп нет ни одной, которая выделялась бы из данной тенденции. Людей старше 60 лет, боящихся такого шага, больше, но 66% из них все же согласны. По словам STEM, отклоняются только избиратели очень небольших протестных партий и небольшая группа людей, которые полностью доверяют российской интерпретации войны.

В конце февраля отечественная интернет-ассоциация CZ.NIC заблокировала сайты Aeronet.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz и Skrytapravda.cz. Утверждается, что сайты угрожали национальной безопасности Чехии в связи с вторжением России в Украину.

Согласно предыдущим выводам STEM, относительно немного людей имеют прямой доступ к источникам дезинформации. Например, сервер дезинформации Aeronet знает только 5% людей, а вот распространяемый контент в Facebook или по электронной почте, имеют большее влияние, утверждает STEM. По его словам, мировые ресурсы, такие как российский сервер Sputnik, имели в Чехии больший охват.

Однако в начале марта министры ЕС одобрили запрет российских государственных СМИ в связи с российской агрессией. Телевизионная сеть Russia Today и сервер Sputnik не могут работать на территории государств-членов. Три пятых взрослых чехов согласны с запретом на вещание не только отдельных, но и всех российских государственных СМИ в Евросоюзе.

«Как и в случае с ковидом, получается, что люди, верящие в самые дикие теории заговоров, составляют до 10% общества. Больше вероятно, что распространяются различные домыслы и размытые предположения, что правы на самом деле обе стороны или что правды не может быть вообще», — говорит Горжейш.

Источник: zpravy.aktualne.cz

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